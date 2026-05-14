Wyoming desvela a Aimar Bretos haber sufrido una agresión "hace no mucho": "Fueron tres tíos, me calzaron una hostia"

El Gran Wyoming relata en La Noche de Aimar episodios de violencia sufridos en su juventud y también en la actualidad, al grito de "hijo de puta" y "rojo". "Agradezco a la derecha de este país, que gobierna con la extrema derecha, que haya introducido la violencia en la calle", afirma.

El Gran Wyoming ha recordado en La Noche de Aimar algunos episodios de violencia sufridos tanto en su juventud, como en etapas más recientes, en los que asegura haber sido víctima de agresiones y situaciones de tensión por su forma de pensar y su exposición pública.

Sobre el coste de expresar sus ideas en público, el presentador matiza con ironía que hoy no se repiten los niveles de violencia de la dictadura, aunque recuerda un episodio especialmente duro: "Me pegaron una vez en la calle una paliza unos policías que me dejaron en el suelo, ¡por llevar el pelo largo!".

Ubica el suceso en un contexto muy concreto: "Era el día del entierro de los abogados de Atocha. Yo venía de la playa y no sabía nada de los asesinatos. Llegué a los bares de siempre y no había nadie. De pronto paró un jeep de la policía". Según relata, la situación escaló rápidamente: "La Policía era el terror. Me preguntaron si era un hombre o una mujer. Me quedé callado y me sacaron, me arrastraron y me dieron una somanta de hostias".

Wyoming recuerda el impacto del momento con crudeza: "Me desmayé y escuchaba a una mujer desde un balcón diciendo: 'Dejadlo, lo vais a matar'. Mi primer pensamiento fue: me tengo que hacer terrorista".

Agresiones en la actualidad

El presentador también ha relatado episodios más recientes de hostilidad en la calle o en espacios públicos, que vincula a su exposición mediática y a su ideología. "Agradezco a la derecha de este país, que gobierna con la extrema derecha, que haya introducido la violencia en la calle", afirma.

Preguntado por si ha vivido situaciones incómodas en los últimos años, explica que ha sufrido insultos y episodios de tensión incluso delante de su familia. "Estás en una terraza con tus hijos y te insultan", asegura, señalando que ocurrió "hace un par de años".

También recuerda una situación en la que decidió enfrentarse directamente a unos agresores: "Mi abogado me dijo que no lo hiciera, que llamara a la policía. Llamé y los policías estaban de risas".

Wyoming afirma que hoy prefiere no ocultar lo ocurrido, aunque en su momento lo hizo: "Lo oculté. Dije que había sido jugando al baloncesto, que me habían dado un codazo. Fueron tres tíos por la calle que me dijeron 'hijo de puta, rojo'. Me di la vuelta y me pegaron una hostia. Fue hace poco, hace no mucho", concluye.

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