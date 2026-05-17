Asesinan a un hombre de un tiro en la cabeza en Barcelona

Los detalles Los hechos han ocurrido este sábado (16 de mayo) por la tarde, en la calle Mineria, en el distrito de Sants-Montjuïc de Barcelona. Un hombre ha disparado a otro en la cabeza, causándole la muerte.

Un hombre de 43 años ha sido asesinado en plena luz del día, extactamente a las 19:00, en la calle de la Minería, en el barrio de Marina Vella, en el distrito de Sants-Montjuïc, en Barcelona. Los vecinos han oído varios disparos y varias personas intentaron reanimarle sin éxito.

"Le ha matao, le ha matao", decían las personas que pasaban por allí. "Se han escuchado varios tiros, yo pensaba que era un petardo", afirmaba un vecino.

Según varios testigos, la víctima, de nacionalidad española, fue tiroteada por la espalda, aunque parece que el que sufrió en la cabeza el que terminó finalmente con su vida. Otra de las balas ha dejado una brecha en uno de los comercios cercano al tiroteo.

La víctima, de 43 años, tenía antecedentes por atentar contra la salud pública. En estos momentos, la autopsia continúa en curso y los Mossos investigan el motivo de esta muerte.

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