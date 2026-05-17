Ferreras, sobre las palabras de El Gran Wyoming en 'La Noche de Aimar': "Me produce más dolor que tristeza"

El presentador dice que le parece "terrible" que en pleno siglo XXI alguien, por el mero hecho de pensar distinto, tenga que ser acosado, insultado delante de sus hijos, o en el caso de Wyoming, golpeado o apalizado.

El Gran Wyoming hizo una confesión en 'La Noche de Aimar' que no había hecho nunca. Se desnudó completamente y contó algo que no se sabía: "He vivido situaciones muy complicadas. Estar en la terraza de un restaurante, que te venga gente a insultar mientras comes con tus hijos". Palabras a las que Antonio García Ferreras ha reaccionado en laSexta Xplica.

"Pude ver la entrevista antes de ser emitida, porque me contaron que el Wyoming había dicho esto... Me provocó más que tristeza, dolor. Porque esto es una realidad", ha expresado.

A su vez, el presentador dice que le parece "terrible" que en pleno siglo XXI alguien, por el mero hecho de pensar distinto, tenga que ser acosado, insultado delante de sus hijos, o en el caso de Wyoming, golpeado o apalizado.

"Yo soy de los que cree que no hay ninguna ideología, ningún partido que tenga la exclusiva sobre la verdad. Pero tengo claro que si este país quiere ser uno de los mejores países del mundo, tiene que ser tolerante y respetuoso con el que piensa distinto", ha añadido en su intervención.

De la misma manera, ha asegurado que sabe de lo que habla El Gran Wyoming: "Esto no es de ahora, esto lleva ya mucho tiempo. Y esto se empezó a vivir en las redes sociales, ese salvajismo, esa brutalidad, esa violencia. Y desgraciadamente desde hace algún tiempo, desde hace algunos años, esto ha saltado a nuestras calles".

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