Benjamín Prado, sobre Ayuso: "De tanto hablar de ETA, pensaba que tenía que ponerse escoltas para vigilar sus baños en la playa"

"Ha ido a provocar, a formar follón, y ha vuelto mintiendo", opina Benjamín Prado en laSexta Xplica acerca del viaje de Isabel Díaz Ayuso a México.

Benjamín Prado analiza en laSexta Xplica el viaje de Isabel Díaz Ayuso a México que tanta polémica ha generado en esta última semana. "De tanto hablar de ETA, pensó que la tenía que poner escoltas para ir a las playas de México a vigilarle a ella sus baños", comenta con ironía.

El escritor lamenta que la presidenta de la Comunidad de Madrid dijera que "México no existió antes de llegar los españoles" y supone que quizá no haya tenido tiempo de "visitar las pirámides mayas y hace run poco de turismo cultural". "Se habrá enterado quizá de alguna cosa", añade.

Para él, Ayuso lo que ha hecho es seguir con su "manual de actuación eterno": "Primero, provoco, y luego me victimizo". "Ha ido a México a provocar, ha ido a México a buscar follón", sentencia, para después afearle que, además, haya "vuelto mintiendo".

"Ha vuelto contando que en realidad traía unas inversiones importantísimas de grandes empresas mexicanas que no son ciertas, que estaban firmadas antes de su viaje, De manera que primero provoca, luego se victimiza, después miente", afirma.

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