Antonio Maestre habla sobre su depresión: "He reflexionado sobre cuál es la mejor manera de sobrellevar el acoso fascista constante"

El periodista ha confesado que en su depresión le "han ayudado mucho procesos terapéuticos y farmacológicos de todo tipo", así cómo "un proceso de reflexión sobre cómo llevar la exposición constante".

Antonio Maestre ha hablado en laSexta Xplica sobre su depresión, y ha reconocido que le han "ayudado mucho procesos terapéuticos y farmacológicos de todo tipo", así como "un proceso de reflexión sobre cuál es la mejor manera de sobrellevar la exposición pública y el acoso fascista constante". "Durante mucho tiempo, yo he creído que la mejor manera de intentar confrontarlo era intentar expresar que a mí no me afectaba de ninguna manera e intentar confrontarlo en los mismos términos en los que ellos debatían conmigo", ha expresado.

Así, el periodista ha defendido que "si ellos te agreden, hacer lo mismo es un error porque al final estás retroalimentando lo que mejor se les da a ellos". "Y creo que si tú no tienes esa manera de ser, tú no tienes esa manera de relacionarte con los demás, a ti te hace daño", ha manifestado.

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