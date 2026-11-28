El periodista está "seguro de que la gente de Ceuta lo ha agradecido". "Si hubiera hecho declaraciones pidiendo el fin de este Gobierno me parecería impresentable, pero ha ido a Ceuta, igual que otros han hecho deporte", ha expresado.

Antonio García Ferreras se ha pronunciado en laSexta Xplica sobre el viaje del candidato del PP a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, a Ceuta en la jornada de reflexión. "No me genera ningún tipo de indignación ni de cabreo. Creo, además, que estamos un poquito anticuados", ha expresado el periodista.

En este sentido, el director de Al Rojo Vivo ha señalado que "en muchas democracias muy consolidadas el día de reflexión ni existe y el mismo día de votación puede haber gente reclamando el voto y actúan con normalidad y se publican las encuestas". "Yo creo que habría que darle una pensada a todo eso", ha manifestado.

En lo referente al viaje de Feijóo a la ciudad autónoma, el periodista está "seguro de que la gente lo ha agradecido". "Si hubiera hecho declaraciones reclamando el voto y pidiendo el fin de este Gobierno me parecería algo impresentable e inaceptable, pero ha ido a Ceuta, igual que otros han hecho deporte, otros se han ido a una discoteca a bailar y otros han paseado con Feijóo", ha subrayado, a lo que ha añadido que "evidentemente, todo el mundo es lo suficientemente maduro para saber qué quiere Feijóo, qué quiere Sánchez, qué quiere Ada Colau y qué quiere Santiago Abascal".

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