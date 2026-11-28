El influencer critica que se haya normalizado la bronca, el insulto y "el circo" en la política.

El influencer Helio Roque ha expresado en laSexta Xplica su preocupación por la normalización del insulto y el tono bronco en la política, destacando a Isabel Díaz Ayuso como el "mayor exponente de la política despiadada y de bajísimo nivel" en España. Roque señaló que en los últimos años se ha legitimado un carácter político desagradable, comenzando con Donald Trump. Según él, la aceptación de comportamientos polémicos en líderes políticos ha llevado a que en España se adopte un estilo similar, centrado en aspectos personales y polémicas, con Ayuso como representante de esta tendencia.

El influencer Helio Roque ha criticado en laSexta Xplica la normalización del insulto y el tono bronco en política, situando a Isabel Díaz Ayuso como el "mayor exponente de la política despiadada y de bajísimo nivel" en España.

Roque ha valorado que en los últimos años "hemos estado legitimando y aupando un carácter político muy fuerte y desagradable", empezando por el presidente estadounidense, Donald Trump.

"Cuando Trump empezó a hacer el circo en una campaña electoral y empezamos a comprar que un dirigente político pudiera ser un cuadro de persona, automáticamente pensamos que en España eso también era válido. Empezamos a hablar del fango, de la vida privada, las parejas, las mujeres…", ha comentado.

En su opinión, ahora "tenemos lo que tenemos" con Ayuso como "máxima exponente" de este tipo de política. "Cada vez que habla, siempre pienso que ojalá alcanzar su nivel de narcotismo", ha afirmado.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido