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No para de aumentar

La preocupación de los transportistas ante la subida del precio de la gasolina: "Antes costaba 1.000 euros llenar el depósito y ahora 1.450"

¿Por qué es importante? Óscar, quien trabaja en un camión, cuenta cómo le está afectando el aumento. Además, Daniel, agricultor, destaca que los fertilizantes también han subido entre un 30% y un 40%.

Óscar, transportista
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En laSexta estamos preocupados por cómo el bolsillo se va a adaptar a la nueva subida de la gasolina, que afecta especialmente al sector del transporte y del campo.Óscar, transportista, destaca que "antes de la guerra llenar el depósito costaba 1.000 euros y ahora cuesta 1.450 euros, un 45% más", a lo que añade que solo en un día "ha subido cinco céntimos el gasoil".

Sin embargo, el transportista señala que "no solo ha subido el gasoil, sino también los derivados, como las ruedas o los aceites". "Todo eso nos va a repercutir a nosotros y nosotros no se lo podemos repercutir a nuestros clientes por la oferta y la demanda", manifiesta, al tiempo que critica que "las ayudas brillan por su ausencia". "El Gobierno no quiere saber nada de nosotros", denuncia.

En el campo, hablamos con Daniel, agricultor, quien subraya que no solo está notando las consecuencias de la guerra en el precio de los combustibles, sino también en el de los fertilizantes químicos, que "han incrementado el precio entre un 30% y un 40%". "Lo que estamos haciendo es optar por fertilizantes de tipo orgánico, para, de esta manera, intentar no hacer repercutir el precio de estos productos en el precio final al consumidor", expresa.

Y en casa, lo estamos notando todos, pero, Claudia, con tres hijos, está especialmente preocupada por el precio de la cesta de la compra. "Estoy notando cada día la subida de precios. Trabajo en una frutería y lo veo a diario, y la verdad es que es muy preocupante porque tengo tres hijos y hay que alimentarlos. La alimentación es primordial en la familia cada día está siendo más difícil", reconoce.

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