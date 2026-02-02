Afra Blanco: "Las pensiones ni son un privilegio, ni son caridad, ni son mucho menos una carga. Son una vida entregada al sistema"

Afra Blanco acusa a la derecha de "cobardía" en el debate sobre las pensiones: "No tenéis ni la valentía ni el coraje para decirles a la cara que lo que queréis hacer es recortar o privatizar".

"Para la derecha, en general, voy a ser clara y rotunda: sois un poquito cobardes", asegura la sindicalista Afra Blanco, por su enfoque sobre el sistema público de pensiones en España, criticando que, la discusión se centra únicamente en "el gasto". "No es un error técnico. Igual que dicen que el sistema público de pensiones no es sostenible, no se trata de un fallo técnico, sino de una voluntad y una declaración claramente ideológica", subraya.

Blanco acusa a la derecha de utilizar un discurso "cobarde y deshumanizado" para evitar reconocer que su objetivo real es la privatización. "Si para vosotros es insostenible este sistema público de pensiones, la pregunta es: ¿qué proponéis?", cuestiona en el plató.

"Para mí, las pensiones ni son un privilegio, ni son caridad, ni mucho menos una carga. Son una vida entregada al sistema", afirma Blanco, quien lanza una crítica directa a quienes consideran a los pensionistas como "activos suculentos para los bancos": "Ese es el problema, que no tenéis ni la valentía ni el coraje para decirles a la cara que lo que queréis hacer es recortar o privatizar".