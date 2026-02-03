Hoy, en Apatrullando, Jalis de la Serna muestra la carrera contrarreloj de los trasplantes en España

Jalis de la Serna y y Miguel Rabaneda visitan varios hospitales en España para comprobar de primera mano cómo es el éxito de los trasplantes en nuestro país tras convertirse en líder mundial.

España se ha convertido en líder mundial en trasplantes. Uno de cada cinco órganos trasplantados en Europa se realiza aquí. Jalis de la Serna y y Miguel Rabaneda descubren este martes en Apatrullando cómo el proceso de trasplantar un órgano se convierte en una carrera contrarreloj.

Los periodistas muestran en este segundo capítulo de la nueva temporada de Apatrullando el proceso desde que se recibe el aviso de un órgano disponible en la sede de la ONT hasta comprobar cómo es la nueva vida de la persona que lo recibe.

Tras un rastreo de compatibilidades, se pone en alerta a varios coordinadores de trasplantes y se selecciona a dos posibles receptores. A continuación, un equipo médico viaja a la ciudad del donante para traer lo mas rápido posible el órgano que implantará después otro equipo médico. Hasta 100 profesionales intervienen en este gran despliegue con una única misión: que la muerte de un donante se transforme en una nueva vida para uno o más enfermos.

Apatrullando, nueva temporada

En esta nueva temporada, Apatrullando se mete más dentro que nunca: más dentro de los dispositivos reales, más dentro de las calles y más cerca de las vidas que se cruzan con la ley. Presentado por Jalis de la Serna, que está acompañado por un equipo de cuatro reporteros experimentados con la misión de 'apatrullar' algunos de los lugares más icónicos de nuestro país.

En su primera temporada, Apatrullando se convirtió en el mejor estreno en cuatro años en laSexta. Sus dos temporadas alcanzan los 1.865.000 espectadores únicos. Consolidado como uno de los programas más directos de la televisión, en esta tercera temporada vuelve a contar con Jalis de la Serna, uno de los rostros más reconocidos del periodismo factual en televisión, que lidera un equipo de otros cuatro periodistas integrado por David Casasús, Sara Solomando, Miguel Rabaneda e Isa Balado.

Todos ellos recorrerán algunos de los escenarios más tensos, invisibles o impactantes del país, retratando los conflictos sociales y humanos desde dentro. A través de ocho programas y con su particular forma de narrar lo que ven y viven, Jalis de la Serna y su equipo se implicarán y mostrarán la realidad con acceso exclusivo, narrativa directa y una cámara que no se apaga. El programa vuelve para mostrar, sin filtros ni reconstrucciones, lo que pasa en tiempo real.

En esta tercera temporada, el programa se adentrará en el viaje completo de la droga, que por primera vez muestra en televisión el recorrido desde su incautación hasta su destrucción definitiva, hasta la urgencia extrema de un trasplante multiorgánico contado en tiempo real. También se adentra en el impacto del turismo masivo y la expulsión vecinal en ciudades como Cádiz, la tensión de los dispositivos antidisturbios en partidos de alto riesgo.

Apatrullando, producido por Atresmedia en colaboración con Proamagna, también podrá seguirse en atresplayery, fuera de España, estará disponible en Antena 3 Internacional y en la versión internacional de la plataforma de Atresmedia.

