"Nos usan como moneda de cambio": el malestar de los pensionistas aumenta y los jóvenes alzan la voz

Las pensiones en España han vuelto al foco del debate político tras el bloqueo de una propuesta parlamentaria que buscaba su revalorización. Este estancamiento ha generado preocupación e indignación entre los pensionistas, quienes temen ser nuevamente los perjudicados. En 'laSexta Xplica', pensionistas criticaron a los diputados que votaron en contra, acusándolos de no entender la medida. Feli Velázquez, activista y pensionista, interrumpió una sesión en el Congreso para expresar su indignación, acusando a PP y Vox de falta de vergüenza. La situación ha despertado también la preocupación de las generaciones jóvenes, conscientes de su posible futuro incierto.

Las pensiones han vuelto esta semana al centro del debate político y social en España. Una vez más, el futuro de millones de pensionistas queda en el aire tras el bloqueo parlamentario a una propuesta que incluía la revalorización de las pensiones, una medida que vuelve a depender ahora de un acuerdo político sin fecha ni garantías claras.

La situación ha generado una oleada de preocupación e indignación, especialmente entre quienes llevan toda una vida reivindicando derechos sociales y temen que, de nuevo, sean ellos quienes paguen las consecuencias.

El rechazo de algunos grupos políticos a la iniciativa ha provocado duras críticas. En 'laSexta Xplica', pensionistas que llevan años luchando por sus derechos y ahora luchan por sus pensiones, aseguran que los diputados que votaron en contra "no se han leído el texto o no lo han entendido", en referencia a una medida que afectaría directamente a la mayoría de la ciudadanía.

"Es muy preocupante que se antepongan los intereses de unos poquitos en contra de una mayoría ciudadana con serios problemas para llegar a final de mes", cuenta un pensionista.

La tensión se trasladó al propio Congreso de los Diputados cuando Feli Velázquez, activista de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y pensionista, interrumpió una sesión para expresar su indignación. Así, gritó a PP y Vox que no tienen "vergüenza".

Feli aseguró en el prgorama que piensa "en el porvenir que le viene a cientos de familias en los próximos meses": "No sé si al final habrá un acuerdo o no porque los intereses políticos de los grupos que votaron en contra lo tienen bien claro y según ellos votaron en contra por el tema de las mejoras, entre otros".

"Lo que está claro es que el PP y los partidos nacionalistas de derecha, los que votó en contra, eso es lo que no quieren. La indignación era absoluta, porque yo soy pensionista y soy activista de la plataforma", añade.

En sus declaraciones, denunció que los pensionistas están siendo utilizados como "moneda de cambio" en las negociaciones políticas, una sensación compartida por muchas personas en su misma situación.

El temor no es únicamente perder poder adquisitivo, sino convertirse en el eslabón más débil de un sistema que parece incapaz de ofrecer estabilidad y certezas a quienes ya han contribuido durante décadas.

De esta manera, la preoupación se ha trasladado a las generaciones jóvenes, que comienzan a ser conscientes de que quizá sean los próximos aunque por ahora no tengan que hacer frente al problema.

