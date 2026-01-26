Afra Blanco, tras pedir Feijóo la dimisión de Puente: "En Angrois, vetó la Comisión de Investigación en la Xunta. ¿Le pedimos entonces la dimisión?"

"Si se van a pedir dimisiones, seamos serios", afirma la sindicalista Afra Blanco, tras haber pedido tanto Isabel Díaz Ayuso como Alberto Núñez Feijóo la dimisión de Óscar Puente, "sin saber aún lo que ha pasado en el accidente", insiste Blanco. En el vídeo, los detalles.

La sindicalista Afra Blanco responde a Alberto Núñez Feijóo que ha pedido, una semana después del accidente ferroviario de Adamuz, "sin saber aún lo que ha pasado", la dimisión del ministro Óscar Puente. La otra parte clave del PP, Isabel Díaz Ayuso, también ha pedido ya la dimisión del ministro, y también, en su caso, la de Pedro Sánchez.

"Si se van a pedir dimisiones, seamos serios", afirma Blanco, señalando la noticia que hace apenas tres días recordaba 'elDiario.es': en el accidente de Angrois, en 2013, cuando Alberto Núñez Feijóo presidía la Xunta de Galicia, "vetó la Comisión de Investigación [de aquel accidente] en el Parlamento gallego. ¿Le pedimos entonces la dimisión?", asegura Blanco. "Vetó comisiones de investigación sobre Angrois solicitadas por las víctimas", insiste.

Igualmente, afirma Blanco, "¿pedimos también a Ayuso la dimisión teniendo a Carlos Mur declarando por los 'protocolos de la vergüenza'? Porque ella, argumenta la sindicalista, está pidiendo dimisiones cuando aún no sabemos [en el accidente] qué ha pasado y si hay o no responsabilidades políticas: "No sabemos si es su responsabilidad política el accidente".

