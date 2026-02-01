Una trabajadora social revela el terror del ICE en Minnesota: "Casi nadie quiere salir a la calle"

Mercedes Moreno, en laSexta Xplica, ha narrado el pánico que hay ante los agentes de Trump y afirma que hay gente que ha perdido su trabajo. "El ICE está en todos lados", dice.

Mercedes Moreno, trabajadora social, ha hablado en laSexta Xplica del miedo que se vive en Minnesota por la presencia del ICE. Después de unos 40 años viviendo en el estado de EEUU, ha afirmado que hay gente que ni tan siquiera sale a la calle por el temor a los agentes de Donald Trump.

Así lo ha contado en el programa de José Yélamo: "Trabajo con personas de la comunidad latina, con víctimas de violencia doméstica o sexual. Voy a donde están, pero en estos momentos es difícil".

"Casi nadie quiere salir de sus casas. Muchos de los que conozco no lo hacen porque tienen miedo. Tenemos miedo de estar en la calle. El ICE está en todos lados", ha expresado Mercedes.

Y es que afirma que hay personas que incluso han perdido su trabajo: "Tienen miedo de que el ICE se los lleve. Tienen coches normales, aunque hay ciertas distinciones como los vidrios negros o que no tienen matrículas".

En ese sentido, ha narrado que ella va a los hogares que lo necesitan y les deja comida, pero que todo se está complicando: "Ahora tenemos miedo. Tenemos más miedo, nos han dicho que los agentes del ICE van a venir a por nosotros, que no quieren que ayudemos".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.