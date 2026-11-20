Rodolfo Martín Villa, ministro de la Gobernación en 1976, asegura que la respuesta de la policía a la huelga general del 76 fue "eficaz" y sin disparos, porque "había experiencias anteriores malas en ese terreno". Por alguna de ellas, ha acabado ante la justicia.

En nuestros días, a Adolfo Suárez no le faltan homenajes, pero tampoco a Nati Camacho, que ha dado nombre a una calle en la última acampada de Sol por ser una de esas luchadoras de la Transición y protagonista de la primera huelga general del 76 que acabó triunfando a pesar de todo.

Nati cree que el miedo al despido o el señalamiento jugó en contra e hizo que la convocatoria no fuera tan secundada como querían. A esto el historiador Nicolás Sesma cree que el temor a una represión severa por parte del Gobierno también hizo que una parte de la población se retrajera.

laSexta Columna habla sobre ello con Rodolfo Martín Villa, entonces ministro de la Gobernación, que asegura que desde el Estado se le hizo frente a la huelga "de forma eficaz" y sin disparos porque "había experiencias anteriores malas en ese terreno".

Martín Villa parece hacer referencia a [[LINK:INTERNO|||Article|||69a17a4b1b4db0e448cbf610|||episodios como el de Vitoria]], donde la Policía mató a cinco personas en 1976. El programa le pregunta por casos que, como éste, le han llevado ante la justicia por su presunta responsabilidad como ministro del Interior en aquella etapa.

"Yo en eso puedo dar el ejemplo de que soy la única persona seguramente en el mundo que voluntariamente ha acudido a una jurisdicción para defenderme yo, pero para defender la Transición", comenta Martín Villa, que reconoce que todavía tiene causas pendientes, "alguna de ellas un muerto en una manifestación en Elda, con motivo de las huelga".

Cuando se le pregunta si entiende que las familias lleven 50 años después estos hechos a los tribunales, el exministro de Gobernación prefiere guardar silencio: "No pretenda que yo ahora hable de estas cosas porque tengo que hablar ante los tribunales".

*Puedes ver el programa completo de laSexta Columna 'Noviembre del 76: la rebelión de la (casi) democracia' en atresplayer.

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