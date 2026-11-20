Pascual Ortuño, fundador de 'Vino tinto', recuerda el encargo de Suárez de componer una canción para el 'sí' a la ley de Reforma Política que dio lugar a la Transición. Mientras tanto, Pascual colgaba carteles por el 'no' porque "queríamos que se reinstaurara la Constitución de la República, no una componenda con Fraga Iribarne".

El primer Gobierno después de Franco con Adolfo Suárez a la cabeza quería democracia, pero a su manera, con un referéndum muy controlado a través de una ley para la Reforma Política que, explica el historiador Nicolás Sesma, "es prácticamente el punto de inicio de la Transición".

En el referéndum para la aprobación de esa ley juega un papel fundamental el grupo de música de Pascual Ortuño, que recuerda para laSexta Columna cómo participaron en el 'Operación Triunfo' de la época, donde ganaron el premio de la variedad folk: "Nos cambió un poco la vida a todos", comenta.

Hoy Pascual es magistrado jubilado, pero en 1976 era un tímido estudiante que se presentaba ante la audiencia de brazos cruzados. En aquel entonces, explica, era un estudiante de primero de Derecho "con una situación precaria económicamente", hasta que les empezaron a llegar los contratos discográficos y las giras en un momento crucial de cambio político.

La llamada más importante a su grupo, 'Vino tinto', viene de un Gobierno predemocrático, el de Suárez, en el que Pascual no tenía ninguna esperanza: "Había suficiente fuerza en el país como para romper la dictadura e instalar una democracia, pero una democracia donde muchos de nosotros lo que queríamos era que se reinstaurara la Constitución de la República, no una componenda con Fraga Iribarne", afirma.

Suárez quería que el grupo que había fundado Pascual animara a la gente a votar su ley de la Reforma Política con una histórica canción: 'Habla, pueblo, habla'. Un tema que Pascual reconoce que fue "polémico" y que generó discrepancias dentro de la banda: "Los que estábamos ya más encaminados en nuestras profesiones, éramos contrarios a participar y a colaborar con el Gobierno".

Aquel bigotudo y sus compañeros pasaron de oponerse al régimen en conciertos donde recaudaban fondos para los presos políticos a recibir aquel encargo tan especial como contradictorio para Pascual, que asegura que dos días antes del plebiscito estaba pegando carteles del 'no'.

*Puedes ver el programa completo de laSexta Columna 'Noviembre del 76: la rebelión de la (casi) democracia' en atresplayer.

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