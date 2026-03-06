Así se gestó una de las escenas más icónicas del franquismo: el baño de Manuel Fraga Iribarne en Palomares

La mujer del embajador de Estados Unidos en España, una de las encargadas del marketing en Europa de Pepsi Cola, les sugirió que se bañaran en una de las playas de la zona para demostrar que era seguro.

En 1966, Manuel Fraga Iribarne, entonces ministro de Información y Turismo, y el embajador de Estados Unidos, Angier Biddle Duke, se dieron un baño en una playa cercana a Palomares, en Almería con el objetivo de proteger el turismo de nuestro país que, en ese momento, estaba empezando a crecer.

"El turismo que se estaba convirtiendo en uno de los pilares no solo económicos, sino de imagen pública del régimen pues efectivamente era un peligro que no convenía dejar libre", cuenta Lino Camprubí.

Y es que hacía solo unos meses que se había producido un accidente aéreo que provocó que cuatro bombas termonucleares acabaran en suelo español: tres en tierra y una en el mar. Los tabloides ingleses, como señala José Herrera, afirmaban que se había producido una explosión nuclear en nuestro país.

Fraga Iribarne, por su parte, quería quitar importancia al accidente y, consideraron que la mejor manera de despejar cualquier duda con respecto a la seguridad de nuestras aguas era organizando uno de los paripés más icónicos del franquismo.

Como expone Herrera, Manuel Fraga vendió que la idea fue suya, pero nada más lejos de la realidad. Camprubí desvela que la idea fue de la mujer del embajador de EEUU en España, una de las encargadas del marketing de Pepsi Cola a nivel europeo.

Esta les propuso bañarse en alguna playa de la zona. Aunque habían quedado a las nueve de la mañana, el ministro se presentó a las 12. "De pronto se metió en una tienda y apareció con ese bañador Fashion", cuenta Herrera. El embajador, sorprendido, decidió seguir sus pasos y enfundarse un bañador. "La idea era que, evidentemente, el mar no estaba absolutamente nada de contaminado", indica el investigador del accidente de Palomares.

La imagen llegó a todo el mundo. Con esta operación de marketing conjunta, entre España y EEUU, se buscaba demostrar a todo el mundo "que no había en realidad ningún problema", concluye Camprubí.

