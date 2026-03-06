Hoy, 'laSexta Columna' presenta 'Proyecto Islero: la bomba atómica de Franco', en laSexta

'Proyecto Islero', el nuevo reportaje de laSexta Columna, reconstruye aquella carrera por la bomba atómica marcada por el accidente de Palomares, el baño de Manuel Fraga y el papel clave de Guillermo Velarde, 'el Oppenheimer español'.

Hace seis décadas, España desarrollaba en secreto su propio programa nuclear. Franco buscaba hacerse con el arma más destructiva jamás inventada. Aquel proyecto llamado 'Islero', como el toro que mató a Manolete, iba tomando forma. Y entonces, sucedió: cuatro bombas nucleares estadounidenses cayeron en la costa de Palomares, en Almería... y nunca explotaron. ¿Por qué?

No hubo tragedia, pero aquellas bombas sembraron la zona de miedo y críticas. Un Manuel Fraga venido arriba trató de zanjarlas con un baño propagandístico que pasaría a la historia, hace justo ahora 60 años.

Y mientras el mundo miraba a Palomares, los técnicos españoles pudieron estudiar de primera mano el diseño y los componentes de una tecnología nunca vista aquí. ¿Qué supuso para el programa nuclear español el accidente de Palomares?

'Columnas de la historia' narra uno de los episodios más intensos de la estrategia militar del franquismo. La búsqueda de la cuarta bomba. Su hallazgo por parte de un pescador. El máximo secreto dentro del régimen. Y el papel de un desconocido Guillermo Velarde...'el Oppenheimer español'.

Franco debía tomar una decisión: ¿Despertar de su sueño atómico o seguir adelante y afrontar el castigo de EE. UU.?

