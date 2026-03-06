Natividad Carpintero desvela por qué Guillermo Velarde bautizó el proyecto nuclear español como 'Islero': "Lo asoció al sufrimiento"

España pudo tener su propia bomba atómica. Para ello, se encomendó el proyecto a Guillermo Velarde, un físico nuclear que, además, fue el encargado de bautizar el programa nuclear español.

Francisco Franco quería que España también se sumara a la carrera nuclear y, para ello, contaba con Guillermo Velarde, un militar que, además, era ingeniero aeronáutico y físico nuclear. El proyecto nuclear español fue bautizado como 'Islero'.

"Según cuenta el propio Velarde en su libro sobre estos asuntos, él eligió proyecto Islero porque Islero fue el toro que mató a Manolete...", explica Lino Camprubí. Natividad Carpintero añade que el militar decía que a Manolete le habían matado con una cornada y a él le iban a matar a disgustos. "La verdad es que sí lo asoció a un sufrimiento", señala, entre risas.

Camprubí indica que este fue el gran proyecto nuclear de Franco. "Después de 1945, las detonaciones de Hiroshima y Nagasaki, todo el mundo vio el poder de esa nueva arma, con lo cual todos los países, de un modo más o menos realista, ambicionaron tenerla. Lo interesante del proyecto Islero es que demuestra que España pudo haberlo conseguido, dentro de sus condiciones reales", añade.

Velarde, al ser preguntado por el proyecto, esquivaba contestar y señalaba que tan solo querían saber en qué consistía un arma nuclear, pero que nuestro país "renunció totalmente a fabricar el armamento nuclear".

Como indica Carpintero, este tipo de investigaciones "son secretas" y se deben mantener "con muchísimo cuidado y prudencia". Pero, a pesar de su reticencia a hablar sobre el proyecto, Velarde terminó detallando su versión del proyecto en su libro de memorias.

La investigadora del Instituto de Fusión Nuclear colaboró con Velarde en su libro. "Le dije toda persona que es responsable de un hecho histórico tiene que contarlo, no puede dejar el vacío para que se malinterprete o no se interprete correctamente", cuenta.

Carpintero señala que la información sobre el proyecto "era inagotable" y, por ese motivo, había que ponerla en orden. Y es que aquella misión marcó su vida. "Los mandos militares le encargan la investigación de si es posible, dadas las capacidades en España hacer una bomba nuclear o no", explica el autor de 'Los ingenieros de Franco'.

"El proyecto de viabilidad estaba hecho; estaba el proyecto de la bomba de plutonio, los detonadores que se iban a utilizar, la fuente de neutrones, se tenía el sincronismo de disparo y se estaba trabajando con la metalurgia del plutonio. Estaba muy avanzado", concluye Carpintero.

