"Era un cerebrito": José Herrera sobre Guillermo Velarde, el 'Oppenheimer' español

Este comandante de aviación era, además, físico nuclear e ingeniero aeronáutico. El científico fue enviado hasta la zona en la que se había producido el accidente de Palomares para recabar información con el objetivo de crear una bomba atómica.

Tras el incidente sucedido en Palomares, Almeria, el ejército español quiso mandar a un experto para ver qué había sucedido, hacer una investigación y un análisis. Esta persona fue Guillermo Velarde.

"Era un cerebrito: ingeniero aeronáutico, comandante de aviación y físico nuclear... una persona superexperta", señala José Herrera. El investigador del accidente de Palomares indica que por parte de EEUU enviaron al general Wilson, "que era el máximo también de la XVI fuerza aérea".

"A Guillermo Velarde le mandan como miembro del alto Estado mayor, como físico nuclear, pero para informar al vicepresidente del gobierno, el capitán General Muñoz Grandes", indica Natividad Carpintero.

Tal y como contó Velarde en Antena 3, a él le informaron de que había caído una bomba en la playa de Palomares. "Vino muy acaloradamente y me dijo: 'Mira, he preparado un camión con una grúa, vámonos a Palomares, cogemos la bomba, la traemos y al día siguiente está aquí en Madrid'", añadía.

