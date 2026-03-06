¿Quién fue 'Paco el de la Bomba'?: así se encontró la bomba nuclear perdida en Palomares

Un accidente provocó la caída de cuatro bombas nucleares. Una de ellas terminó en el mar. A pesar de la tecnología con la que contaba el ejército estadounidense, fue un pescador que faenaba en la zona el encargado de ayudarles a encontrarla.

En los años 60, Francisco Franco buscaba que España se sumara a la carrera nuclear. Pero, antes de que nuestro país pusiera en marcha este proyecto, una bomba atómica cayó en territorio español.

Un artefacto estadounidense cayó en el mediterráneo, en concreto en la playa de Palomares, un pequeño pueblo de Almeria. Franco no quería que la prensa española se hiciera eco de lo que había ocurrido mientras que los estadounidenses querían mantener en secreto esta operación.

Pero, a pesar de ello, en medios como 'The New York Times' "se estaba amenazando con que las tierras españolas estaban contaminadas, que se iban a morir", expone Natividad Carpintero.

El pueblo fue tomado por un enorme despliegue militar. "Era un pueblecito muy sencillo de pescadores que vivía de la pesca, que vivía de la agricultura y que de la noche de la mañana se encontró con todo aquello", indica la investigadora Instituto de Fusión Nuclear.

Pero, tras 80 días buscando el explosivo, un pescador que faenaba en la zona la encontró. Fue bautizado como 'Paco el de la Bomba'. José Herrera cuenta que Francisco "fue uno de los que vio lo que él creía que era un ser humano, un hombre muerto, pensaba, porque veía un gran paracaídas".

Lino Camprubí explica que Paco creía dónde podía estar el artefacto. "Y los otros que no la encontraban, que no la encontraban y el tipo con sus redes sacó la caja negra y ya los americanos decían 'oye, que algo sabe este hombre'", expone el profesor de Historia de la ciencia en la Universidad de Sevilla.

Paco pretendía ser indemnizado en función del valor que tenía la bomba y, por ese motivo, "terminó en los juzgados de Estados Unidos, solicitando una indemnización en base al valor de la bomba", cuenta Herrera.

