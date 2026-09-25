Ayuso, una presidenta muy idealista: laSexta Columna realiza un viaje por todas sus polémicas casas

La última casa de la discordia de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, es un ático en un barrio exclusivo. Pero antes hubo otras viviendas. Del chalet para pasar un fin de semana familiar en la sierra madrileña, al apartahotel de Kike Sarasola donde pasó la pandemia.

En medio de un turbulento clima político, Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, ha estado involucrada en diversas polémicas inmobiliarias. Entre ellas, destaca su estancia en un chalet en la Sierra de Guadarrama, financiado con fondos públicos, y la compra de un polémico ático en Madrid. Ayuso también generó controversia al confinarse en un apartahotel durante la pandemia, propiedad de Kike Sarasola, a un precio reducido. Además, su relación con un piso compartido con González Amador y un crédito impago respaldado por Avalmadrid, relacionado con una propiedad familiar, han sido objeto de escrutinio.

En un huracanado tiempo político, con manifestaciones por los múltiples desahucios, la protagonista de esta historia hace lo que puede para alcanzar un anhelado refugio. Pero ese ciclón inmobiliario acaba golpeándola y todo se torna en una pesadilla. Porque la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha pasado por varias viviendas, laSexta Columna propone un viaje para repasar todas las polémicas inmobiliarias de Ayuso.

Una de las casas con las que Ayuso tuvo problemas ya está casi olvidada. Quizás, porque el escándalo surgió en ese momento del año en el que todo el que puede escapa de la ciudad buscando, por ejemplo, el fresquito de la sierra.

Un chalet para el verano

"En estos días de verano es un verdadero respiro visitar el parque nacional de la Sierra de Guadarrama", reconocía Ayuso y, justo en ese mismo paraje excepcional, casualmente, se descubrió que la presidenta madrileña había pasado un fin de semana familiar un verano más tarde. "Qué maravilla. Alejados del tumulto de Madrid", decía.

Una escapada a la montaña, que Ayuso hizo en un pequeño chalé con 450 hectáreas de finca, una casita de unos 350 metros cuadrados de nada, piscina, jardines... Es decir, lo típico, aunque con un pequeño detalle: se había pagado con dinero público de la Comunidad solo un par de años antes. 4.300 millones de euros, o como denunció el PSOE: "Utiliza 4,3 millones de dinero público para agenciarse un chalet en Rascafría y llevarse a su familia".

Entonces, Ayuso reconoció que sí, que utilizó la casita para uso privado, pero con rollito dominguero. "Me llevé mi comida de casa, cené en un restaurante del pueblo y compré en el Covirán", explicó la presidenta madrileña.

El Palacio de Invierno

La última casa de la discordia de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, es un ático en un barrio exclusivo. Un ático muy polémico no solo por su compra, sino porque han levantado ampollas las explicaciones dadas y su relación con las inminentes obras en la Puerta del Sol. Ni Isabel Díaz Ayuso ni nadie de su Gobierno ha querido dar su versión para este programa sobre la compra del polémico ático en Madrid. No han querido hablar para explicar, por ejemplo, por qué la presidenta dijo al principio que no sabía nada de la compra de dicho ático.

"Planifica Madrid, a lo largo de todo el año, compra y vende inmuebles y de ello no tengo ni la menor idea porque no es mi competencia", ha argumentado Ayuso para acabar reconociendo que sí había ido a verlo en persona, después de comprarlo. "Que si lo compran y estoy buscando un lugar donde puede que me lleve las oficinas, el despacho mío, mi despacho, oye, pues por verlo", dijo.

Hay más, porque también se puso como excusa que se iban a hacer obras en la Puerta del Sol, donde tiene su despacho Ayuso. Pero desde el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid nos señalan una contradicción: para esa obra necesitarían un arquitecto y han contratado un interiorista.

O tal y como explica Jesús San Vicente, el decano del Colegio de Arquitectos de Madrid: "En el expediente (...) se habla de que habrá planos de climatización, planos de electricidad, planos de carpinterías; es decir, todo lo que se define claramente está hablando de un proyecto de arquitectura". Sin embargo, "lo que se está contratando es una obra artística única, que es un poco la excusa que ellos tienen para poder hacer este procedimiento sin publicidad".

El apartahotel pandémico

"La evolución del coronavirus obliga al Gobierno a tomar medidas extraordinarias, con el mayor reto al que nos hemos enfrentado en nuestra historia reciente", dijo Isabel Díaz Ayuso a sus ciudadanos al estallar la pandemia de COVID. En 2020 el coronavirus infecta en masa y ella no se libra. Ayuso tiene que confinarse y decide que no lo hará en su casa, sino en un apartahotel.

Prefirió hacerlo en dos amplios apartahoteles con terraza del empresario Kike Sarasola, que le hizo el 'pack presidenta' por un precio menor al del mercado. "Le hicimos un paquete con parking, limpieza, seguridad", reconoció Sarasola.

Ayuso siempre ha asegurado que la factura de aquel hotel no le costó nada a los madrileños. "Lo he pagado de mi bolsillo", sentenció. Pero tres años después, ocurre algo curioso en el Congreso. En una comisión se investiga aquel contrato de alquiler y la otra parte del hotelero Kike Sarasola no encuentra ninguna factura de pago.

Compartir piso con Amador

Sin olvidarnos del tiempo que la presidenta madrileña compartió piso con González Amador. Los negocios sonríen tanto a González Amador que se compró un piso. "Se refiere a la vivienda de un particular, al que ustedes señalan constantemente todos los días, sin ni siquiera respetar presunción de inocencia", se quejaba la presidenta.

Con Hacienda ya siguiendo sus pasos, González Amador pagó como entrada 350.000 euros por un céntrico piso, la misma cantidad supuestamente defraudada y por el que se le investiga. Después, nos enteramos de que le sumó el ático de arriba.

Sotillo de la Adrada

En Sotillo de la Adrada, en Ávila, hay quien quiere tanto a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que incluso tienen su foto en el escaparate de los locales. Y es que su familia paterna es de este pueblo de toda la vida.

De allí, nos interesa otro inmueble, localizado a las afueras y que perteneció a su padre. Una nave industrial que sirvió como garantía para que el padre de Ayuso y sus socios pudieran conseguir un crédito con el respaldo de una empresa semipública: Avalmadrid.

Cuando la familia de Ayuso atravesó tiempos difíciles, ella se ofreció a ayudar. Armada de su buen corazón, fue a informarse, para que la empresa familiar obtuviera un préstamo con la ayuda de Avalmadrid. "Pregunté, simplemente, con qué persona podía hablar para que, a su vez, si se daban las garantías, esa compañía pudiera ser, o no, avalada", explicó entonces.

El crédito estaba a nombre del padre de Ayuso y otros siete socios. Recibieron el respaldo de Avalmadrid con 400.000 euros que, finalmente, no pudieron devolver. Y justo cuando Ayuso estaba a punto de convertirse en lideresa, aquel fiasco la alcanzó. Porque la ya presidenta era nuda propietaria de una casa con la que podría haberse pagado parte de la deuda. Finalmente, fue absuelta por alzamiento de bienes.

*Puedes ver el programa completo de laSexta Columna 'Ayuso, una presidenta muy idealista' en atresplayer.

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