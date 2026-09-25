Urbagestión asegura haber trasladado al Ayuntamiento una propuesta para que Maricarmen pueda regresar a su vivienda

Los detalles En un comunicado, esta empresa inmobiliaria expresa su intención de que la anciana, de 87 años, pueda volver a casa con un alquiler "estable y asequible".

Urbagestión Desarrollo e Inversión, la empresa que desahució a Maricarmen, una anciana de 87 años, ha propuesto al Ayuntamiento de Madrid incluir su antiguo piso en el programa Reviva para que pueda regresar con un alquiler asequible. La compañía asegura que, aunque el piso no está en venta, se ha ofrecido a la Empresa Municipal de Vivienda Suelo y a los Servicios Sociales para encontrar una solución rápida. Urbagestión aclara que solo posee esa vivienda en el edificio y no es un fondo de inversión, sino una pequeña empresa madrileña. Sin embargo, el Sindicato de Inquilinas afirma no haber recibido ninguna propuesta formal. La empresa pide respeto para sus trabajadores y reitera que ha actuado legalmente.

Nuevo movimiento tras el polémico desahucio de Maricarmen. Urbagestión Desarrollo e Inversión, la empresa inmobiliaria que desahució de su casa a esta anciana de 87 años, habría propuesto al Ayuntamiento de Madrid incorporar al programa Reviva el piso en el que la mujer ha vivido siete décadas, ubicado en la calle del Alcalde Sainz de Baranda, 46.

En un comunicado, esta sociedad limitada expresa su intención de que Maricarmen pueda regresar a esta vivienda con un alquiler "estable y asequible". Desde Urbagestión aseguran que pese a que el piso no está en venta, se ha puesto a disposición de la Empresa Municipal de Vivienda Suelo (EMVS), como de Servicios Sociales municipales, para buscar alternativas y "que la propuesta pueda resolverse en el menor plazo posible".

"La vivienda no está en venta. La solución que la empresa ha decidido impulsar es la propuesta que hoy presenta al Ayuntamiento a través del programa Reviva o la alternativa que el Ayuntamiento o, en su caso, otras Administraciones Públicas pudieran entender más factible", sostienen.

Urbagestión, dicen, "no es propietaria del edificio de la calle Alcalde Sainz de Baranda 46", sino que "compró a la anterior propietaria del edificio únicamente la vivienda que ocupaba la Sra Abascal siendo ésta la única vivienda que Urbagestión tiene en propiedad". "Este dato puede comprobarse en el Registro de la Propiedad", aseguran.

En paralelo, el Sindicato de Inqulinas sostiene que ni el entorno de Maricarmen, ni su abogada o la misma organización han recibido esta propuesta: "De momento no podemos confirmarlo. Para nosotras no es cierto porque no nos ha llegado nada", reconoce una portavoz del sindicato.

En este mismo comunicado, la empresa dice que "un asunto de empresa ha pasado a afectar" a las vidas privadas de algunos trabajadores, quienes "no tienen responsabilidad alguna en las decisiones de la dirección".

"La empresa pide respeto a la legalidad vigente y que cesen las amenazas y coacciones hacia los trabajadores de la empresa. Urbagestión reitera que no es un fondo de inversión, sino una pequeña empresa madrileña, y que ha actuado siempre dentro del marco legal vigente, con amparo judicial y respetando las resoluciones de los tribunales", sentencia.

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