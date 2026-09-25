Ignacio Escolar: "Cada vez que Ayuso tiene un problema, genera un fuego en otro sitio porque es la táctica habitual de M.Á.R."

Miguel Ángel Rodríguez ha estado siempre cerca de Ayuso, desde que en 2020 lo recupera para la primera línea política. "Le he nombrado porque para mis mensajes, para mi agenda, para mi trabajo, creo que es el que va a hacer el mejor papel en estos momentos", explicó la madrileña Ayuso.

Isabel Díaz Ayuso ha contado con la influencia de Miguel Ángel Rodríguez (MAR), quien ha sido fundamental en su carrera política. MAR, conocido por su habilidad para desviar la atención de los problemas, ha sido descrito por Ignacio Escolar como alguien que crea distracciones para tapar los errores de Ayuso. Ignacio Aguado, excompañero de Ayuso en el ejecutivo madrileño, lo considera esencial para la Comunidad de Madrid y destaca su capacidad para transformar las meteduras de pata de Ayuso en situaciones donde ella aparece como víctima. Desde 2020, MAR ha estado cerca de Ayuso, siendo clave en su estrategia comunicativa. Anteriormente, MAR fue secretario de Estado de Comunicación con Aznar y tuvo roles importantes en comunicación política.

El camino de Isabel Díaz Ayuso lleva años marcado por la imponente figura de M.Á.R. , de Miguel Ángel Rodríguez. Es un "mago" capaz de conseguir que un gran lío se tape u olvide. "Cada vez que Isabel Díaz Ayuso tiene un problema, lo que hace es generar un fuego en otro sitio para desviar la atención". "Es la táctica habitual de Miguel Ángel Rodríguez", destaca el periodista Ignacio Escolar.

O en palabras de Ignacio Aguado, que compartió ejecutivo madrileño con Ayuso: "Es fundamental, es el regente de la Comunidad de Madrid. Miguel Ángel Rodríguez es el mullidor del personaje de Ayuso". Hasta el punto de llegar a reconocerle su trabajo. "A nivel profesional, yo con Miguel Ángel Rodríguez me quito el sombrero porque se dedica a una cosa que es muy difícil, y la hace muy bien", que no es otra cosa que conseguir que "unas malas declaraciones de Isabel, o una metedura de pata, terminen dándose la vuelta y aparezca como la víctima"

Ha estado siempre cerca de Ayuso, desde que en 2020 lo recupera para la primera línea política. "Le he nombrado porque para mis mensajes, para mi agenda, para mi trabajo, creo que es el que va a hacer el mejor papel en estos momentos", explicó la madrileña Ayuso.

Uno de los líos en los que M.Á.R. hizo su labor tiene que ver con González Amador y Ayuso como pareja y el piso que compartieron. Los negocios sonríen tanto a González Amador que se compra un piso, en el que acaba viviendo con la presidenta de la Comunidad de Madrid.

"Se refiere a la vivienda de un particular, al que ustedes señalan constantemente todos los días, sin ni siquiera respetar presunción de inocencia", se quejaba la presidenta. Con Hacienda ya siguiendo sus pasos, González Amador paga como entrada 350.000 euros por un céntrico piso, la misma cantidad supuestamente defraudada y por el que se le investiga. Después, nos enteramos de que le sumó el ático de arriba.

M.Á.R. había sido el primer secretario de Estado de Comunicación de Aznar, antes subdirector de Comunicación en la oposición y, todavía antes, el responsable de la comunicación en la Junta de Castilla y León.

*Puedes ver el programa completo de laSexta Columna 'Ayuso, una presidenta muy idealista' en atresplayer.

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