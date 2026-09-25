Sánchez asegura que los casos de Begoña Gómez y su hermano "no son corrupción": "Sufrir este ataque personal es difícil de asumir"

El contexto Un estudiante de la Universidad de Harvard ha trasladado al presidente del Gobierno que "los españoles piensan que es una de las razones detrás de la corrupción dentro de España", una afirmación que no ha gustado a Sánchez.

Durante una charla en la Universidad de Harvard, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, defendió a su familia frente a acusaciones de corrupción, afirmando que los casos que involucran a su esposa, Begoña Gómez, y a su hermano, David Sánchez, no son tales. Sánchez expresó su frustración por los ataques personales y llamó a los estudiantes a luchar contra la tecnooligarquía, a la que considera una amenaza para la democracia. Recordó la lucha histórica contra los monopolios y advirtió sobre las nuevas oligarquías digitales. Sánchez rechazó confiar ciegamente en estas entidades, destacando la importancia de evitar concentraciones de poder.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha hablado sobre los escándalos que rodean a su esposa, Begoña Gómez, y a su hermano, David Sánchez, durante una charla en la Universidad de Harvard, en Boston (Estados Unidos). El acto estaba centrado en la tecnooligarquía y su "amenaza la democracia", pero las preguntas de los alumnos han hecho que Sánchez defienda a su familia frente a casos que él considera que "no son corrupción ni escándalos".

"Los españoles piensan que usted es una de las razones detrás de la corrupción dentro de España", trasladaba el alumno a Sánchez en su pregunta. El presidente del Gobierno respondía que los casos de su familia "no son de corrupción o escándalos", sino "otra cosa".

"Sufrir este ataque personal es muy difícil de asumir. Y es mucho más difícil porque un joven estudiante como tú ya los has condenado y dices que mi hermano y mi esposa son culpables. Y esto no es justo porque no lo son", ha contestado Sánchez.

En su comparecencia, Sánchez llamó a los estudiantes de la Universidad de Harvard a unirse a la lucha contra las pretensiones de los tecnooligarcas, a los que dijo que no hay que creer "ni de coña", y consideró España un "laboratorio" de medidas para hacerles frente.

Desde el fórum John F.Kennedy Jr, comenzó recordando la historia del que fuera estudiante de Harvard Louis Brandeis, apodado el "abogado del pueblo" por su defensa del interés público, para recalcar su lucha contra los monopolios porque sabía que había que impedir las grandes concentraciones de poder económico que conllevan ciudadanos no libres y democracias débiles.

"Hoy nos enfrentamos a nuevas oligarquías (...), dueños de las redes sociales y las plataformas de streaming donde llevamos a cabo nuestro debate público, los sistemas que gestionan nuestras economías, los servicios públicos y la vida cotidiana, las IA que responden a todas nuestras preguntas", asegura Sánchez.

El presidente del Gobierno comentó que hace unos días escuchó al jefe de OpenAI, Sam Altman, decir que el mundo tiene razón en tener miedo, pero que "deberíamos confiar en ellos". "Permítanme responder con tres palabras: ni de coña ("no freeking way", dijo en inglés). Ni hablar. No bajo nuestra vigilancia. La era de los dioses y los señores feudales terminó hace mucho tiempo".

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