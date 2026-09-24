Primeras palabras de Maricarmen desde el hospital: "Quiero dar las gracias a todas las personas que han estado conmigo"

Los detalles Maricarmen se ha dirigido a la sociedad española desde el hospital Gregorio Marañón, donde está ingresada desde que fue sacada de su vivienda por la policía.

Maricarmen, una mujer de 87 años, fue desahuciada de su hogar en Madrid tras vivir allí durante siete décadas. Un día después de las impactantes imágenes de su desalojo, Maricarmen agradeció en un vídeo a quienes la han apoyado en esta difícil etapa. Actualmente, se encuentra en el hospital Gregorio Marañón, donde permanecerá en observación sin fecha de alta. A pesar de estar cansada, Maricarmen sigue comprometida con la lucha por el derecho a la vivienda y pide a los activistas que continúen su labor. Tras salir del hospital, se alojará temporalmente en la casa de su primo Vicente.

Ya han pasado más de 24 horas desde del desahucio de Maricarmen, la mujer de 87 años que fue expulsada este miércoles de la casa en la que llevaba siete décadas viviendo en Madrid. Un día después de las sobrecogedoras imágenes de la policía entrando en su vivienda, Maricarmen se ha dirigido a la ciudadanía en un vídeo grabado por el Sindicato de Inquilinas que será publicado este viernes y que ha sido cedido a laSexta.

"Estoy en el hospital Gregorio Marañón. Quiero dar las gracias a todas las personas que han estado conmigo acompañándome en esta etapa de mi vida para defender mi casa", ha afirmado Maricarmen en las que han sido sus primeras palabras desde su desahucio.

Fuentes del Sindicato de Inquilinas trasladan que Maricarmen está "cansada y exhausta", aunque aseguran que tiene ganas de luchar por el derecho a vivienda y va a seguir pidiendo a los activistas que sigan peleando por ello.

Maricarmen va a seguir varios días en observación y, al menos por el momento, no está previsto que reciba el alta, por lo que seguirá ingresada en el Gregorio Marañón. Una vez salga del hospital, pasará unos días en la casa de su primo Vicente.

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