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Desahucio de Maricarmen

Primeras palabras de Maricarmen desde el hospital: "Quiero dar las gracias a todas las personas que han estado conmigo"

Los detalles Maricarmen se ha dirigido a la sociedad española desde el hospital Gregorio Marañón, donde está ingresada desde que fue sacada de su vivienda por la policía.

Primeras palabras de Maricarmen desde el hospital: "Quiero dar las gracias a todas las personas que han estado conmigo"
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Ya han pasado más de 24 horas desde del desahucio de Maricarmen, la mujer de 87 años que fue expulsada este miércoles de la casa en la que llevaba siete décadas viviendo en Madrid. Un día después de las sobrecogedoras imágenes de la policía entrando en su vivienda, Maricarmen se ha dirigido a la ciudadanía en un vídeo grabado por el Sindicato de Inquilinas que será publicado este viernes y que ha sido cedido a laSexta.

"Estoy en el hospital Gregorio Marañón. Quiero dar las gracias a todas las personas que han estado conmigo acompañándome en esta etapa de mi vida para defender mi casa", ha afirmado Maricarmen en las que han sido sus primeras palabras desde su desahucio.

Fuentes del Sindicato de Inquilinas trasladan que Maricarmen está "cansada y exhausta", aunque aseguran que tiene ganas de luchar por el derecho a vivienda y va a seguir pidiendo a los activistas que sigan peleando por ello.

Maricarmen va a seguir varios días en observación y, al menos por el momento, no está previsto que reciba el alta, por lo que seguirá ingresada en el Gregorio Marañón. Una vez salga del hospital, pasará unos días en la casa de su primo Vicente.

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