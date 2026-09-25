Imposible dormir: vecinos de Vigo denuncian que los trabajos de instalación de las luces de Navidad comienzan de madrugada

Los detalles Los martillazos y la maquinaria interrumpen el descanso de quienes viven en las calles más céntricas. "Son las 4:30 horas y llevan así más de 10 minutos; la gente necesita descansar", expresa una vecina.

Los vecinos de Vigo están desesperados por el ruido que genera la instalación de las luces de Navidad, trabajos que empiezan de madrugada. Algunos han bajado de sus casas para quejarse de que el ruido es insoportable. Aseguran que no es un incidente aislado, ya que los martillazos y el sonido de la maquinaria interrumpen el descanso de quienes viven en las zonas céntricas. A pesar de que el Ayuntamiento de Vigo no confirma ni desmiente la situación, las quejas aumentan. La instalación comenzó en julio y los residentes solo desean poder dormir, aunque faltan tres meses para Navidad.

Los ruidos que está provocando la instalación de las luces de Navidad en Vigo está desesperando a algunos vecinos, quienes denuncian que los trabajos comienzan de madrugada. Alguno ha llegado incluso a bajar de su casa para quejarse de que el ruido que provocan los operarios es insoportable. "Son las 4:30 horas y llevan así más de 10 minutos; la gente necesita descansar", expresa una vecina.

Además, aseguran que no es algo puntual, sino que los trabajos comienzan de madrugada y que el ruido se escucha dentro de sus casas. Así, los martillazos, golpes y maquinaria interrumpen el descanso de quienes viven en las calles más céntricas. "Llevamos ya un mes con ruidos por las noches y todo lleno de cables, las fachadas taladradas...", denuncia un hombre.

Desde el Ayuntamiento de Vigo, ni confirman ni desmienten que esto esté pasando. Mientras, las quejas se acumulan: "Cada vez es más incómodo, hacen más ruido y lo hacen desde mucho antes", señala un vecino de Vigo, cuya iluminación cada año convierte a la ciudad en uno de los grandes destinos navideños.

Fue a finales de julio cuando comenzaron a instalar las luces y los vecinos solo piden una cosa: poder dormir. Todo ello, cuando justo faltan tres meses para la Navidad, que todavía parece que está lejos.

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