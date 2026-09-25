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Saltan chispas

Imposible dormir: vecinos de Vigo denuncian que los trabajos de instalación de las luces de Navidad comienzan de madrugada

Los detalles Los martillazos y la maquinaria interrumpen el descanso de quienes viven en las calles más céntricas. "Son las 4:30 horas y llevan así más de 10 minutos; la gente necesita descansar", expresa una vecina.

Instalación de las luces de Navidad en Vigo
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Los ruidos que está provocando la instalación de las luces de Navidad en Vigo está desesperando a algunos vecinos, quienes denuncian que los trabajos comienzan de madrugada. Alguno ha llegado incluso a bajar de su casa para quejarse de que el ruido que provocan los operarios es insoportable. "Son las 4:30 horas y llevan así más de 10 minutos; la gente necesita descansar", expresa una vecina.

Además, aseguran que no es algo puntual, sino que los trabajos comienzan de madrugada y que el ruido se escucha dentro de sus casas. Así, los martillazos, golpes y maquinaria interrumpen el descanso de quienes viven en las calles más céntricas. "Llevamos ya un mes con ruidos por las noches y todo lleno de cables, las fachadas taladradas...", denuncia un hombre.

Desde el Ayuntamiento de Vigo, ni confirman ni desmienten que esto esté pasando. Mientras, las quejas se acumulan: "Cada vez es más incómodo, hacen más ruido y lo hacen desde mucho antes", señala un vecino de Vigo, cuya iluminación cada año convierte a la ciudad en uno de los grandes destinos navideños.

Fue a finales de julio cuando comenzaron a instalar las luces y los vecinos solo piden una cosa: poder dormir. Todo ello, cuando justo faltan tres meses para la Navidad, que todavía parece que está lejos.

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