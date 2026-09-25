El triple crimen de Isla Cristina (Huelva): dos encapuchados, una moto y un Kalashnikov

¿Por qué es importante?En este municipio de Huelva, una noche de verano acaba de la peor manera: tres personas son asesinadas y dos resultan heridas. Dos, son miembros de la misma familia. El tercero es un joven que se vio en mitad del tiroteo y no pudo huir.

Una noche normal de agosto, en Isla Cristina, Huelva, la gente disfruta de un paseo después de un día de playa, las terrazas están llenas, pero un tiroteo lo cambia todo. Dos hombres encapuchados irrumpen en la barriada del Rocío en una moto. Uno de ellos saca un fusil y asesina a tres personas.

El periodista Alejandro Martínez expone que las imágenes del suceso "son dantescas". Estas muestran los cadáveres en el suelo, la sangre y los impactos de las balas en las paredes. Las balas alcanzan a cinco personas, dos resultan heridas mientras que Nieves Salazar, de 62 años, su hija María, embarazada de ocho meses, y Hugo, un chico de 16 años, pierden la vida.

La moto y el arma acaban calcinados

Tras los disparos, el vehículo huye de la escena. Pero, a un kilómetro del lugar del crimen, los asesinos abandonan la motocicleta y le prenden fuego. Esto se produce cerca del Camping Giralda, donde varios de los campistas ven el fuego e intentan apagarlo. Debajo del vehículo está la metralleta enterrada, un Kalashnikov, el arma que ha sido utilizada en el ataque.

Los vecinos del barrio no quieren hablar de lo sucedido. Martínez señala que le sorprendió que, el día después del tiroteo, en la barriada se notaba "una calma tensa". Muy pronto, los investigadores descubren algo inesperado: una de las víctimas no tiene nada que ver con lo ocurrido.

Una víctima colateral

Hugo vivía en el barrio, a pocos metros del lugar en el que se produjo el tiroteo. Su madre habló para 'Y ahora Sonsoles', donde explicó el chico estaba yendo a comprar a un quiosco y se vio sorprendido por los disparos.

Él no era el objetivo. Pero, como señala el periodista José Luis Torá, "se encuentra en el lugar incorrecto, en el momento incorrecto" ya que el ataque está dirigido a la familia de los Salazar. Se cree que el parecido de Hugo con el hijo de María, la mujer asesinada, ha provocado que también se convierta en objetivo de los dos encapuchados.

Yasmina Salazar, hija de Nieves, apunta directamente a la familia Moriña como los responsables de los asesinatos, pero estos niegan cualquier implicación.

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