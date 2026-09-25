Las versiones de Ayuso sobre el ático: del "no es mi competencia" a reconocer que su equipo "propuso" y ella aceptó

Los detalles Son tantas las versiones de Ayuso y su equipo sobre la compra del ático que cuesta llevar la cuenta. La presidenta ha pasado del "no es mi competencia" a reconocer que su equipo propuso, dispuso y ella aceptó.

Son múltiples las versiones que han dado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y su equipo de gobierno sobre el ático que compró la Comunidad. Tantas versiones que cuesta llevar la cuenta. Empezó diciendo que ella no sabía nada, que ese tipo de operaciones no las supervisaba, que le preguntaran a otro... hasta contradecirse en todo. La última versión la dio este jueves. Ha reconocido que fue idea de su equipo y que ella estuvo de acuerdo.

El origen de la decisión de comprar este inmueble sigue siendo uno de los puntos más confusos de esta operación y no queda aclarado en los 224 folios de documentación publicados la semana pasada por la Comunidad de Madrid, que cronológicamente empiezan desde un punto en el que Planifica Madrid, la empresa pública que ejecutó la compra, ya negociaba la adquisición del inmueble.

El jueves pasado, en la Asamblea de Madrid, el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local y presidente del Consejo de Administración de Planifica Madrid, Miguel Ángel García Martín, dijo que la empresa pública actuó en el ejercicio de sus competencias y "a petición" de su Consejería, de lo cual no hay constancia escrita.

Pero el lunes, en una nueva intervención en la Asamblea, aseguró que la compra no fue un "encargo", sino que forma parte del trabajo habitual de la empresa pública Planifica Madrid.

Este jueves, Díaz Ayuso revelaba en una entrevista de quién fue la decisión de comprar el ático. "Fue de mi equipo, pero a mí no me pareció mal", decía intentando restar importancia. "Nosotros tenemos todo tipo de inmuebles en la Comunidad, unos se venden, se van comprando... y vamos gestionando un patrimonio que es pequeño, en proporción a lo que significa la Comunidad de Madrid", seguía.

Una asunción de responsabilidad que le ha costa reconocer. El 5 de agosto, la presidenta aseguraba que no era su competencia saber de ese asunto. "Planifica Madrid a lo largo de todo el año compra y vende inmuebles y de ello no tengo la menor idea porque no es mi competencia saberlo", decía.

El 18 de septiembre ya reconocía que había acudido a ver el ático en persona. "Hombre porque si lo compran y estoy buscando un lugar donde puede que me lleve las oficinas, el despacho mío, mi despacho, oye pues por verlo", aseguraba en tono relajado.

Y ahora, una semana después, admite que su equipo dispuso y ella aceptó. "Mi equipo vio que a ver... de mi equipo, pero a mi no me pareció mal, así que aquí estamos... lo vimos todos".

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