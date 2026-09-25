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Viviendas de lujo en Madrid

laSexta Columna visita una vivienda de lujo de 190 metros cuadrados en Chamberí: vale 4 millones menos que el ático comprado por la CAM 

"Un comprador que está dispuesto a pagar entre 5 o 6 millones de euros busca una vivienda difícil de encontrar", reconocen en una inmobiliaria especializada en la venta de pisos de lujo en los barrios más exclusivos de Madrid.

laSexta Columna visita una vivienda de lujo
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La última casa de la discordia de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, es un ático en un barrio exclusivo: Chamberí, en pleno centro de la capital. laSexta Columna ha conseguido ver una vivienda de lujo de 190 metros cuadrados, totalmente reformada, "con unas calidades muy altas".

Nos la enseña Esther López Moro, fundadora y socia de Fortuny Real Estate, responsable de una inmobiliaria. La casa está valorada en 2,5 millones de euros. Vale 4 millones menos que el ático comprado por la Comunidad de Madrid. La que Ayuso fue a ver tiene más del doble de metros construidos y 200 metros de terraza.

"Un comprador que está dispuesto a pagar entre 5 o 6 millones de euros busca una vivienda difícil de encontrar", reconocen en la inmobiliaria. "Una vivienda exclusiva, con unas características muy concretas, muy señoriales; valoran mucho el tipo de edificio, la calle, la funcionalidad de la vivienda, la luz, la arquitectura..."

Y es que Chamberí es en la actualidad uno de los barrios más demandados por las grandes fortunas. Eso sí, con prioridad nacional. Porque, como reconocen los expertos: "El perfil del comprador es nacional, sobre todo en algunas áreas dentro de este distrito; es totalmente nacional".

Esther lleva años vendiendo casas en los barrios de Salamanca, Recoletos y Chamberí y ha visto cómo los precios no han parado de subir.

*Puedes ver el programa completo de laSexta Columna 'Ayuso, una presidenta muy idealista' en atresplayer.

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