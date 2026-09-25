Ignacio Aguado reconoce que faltó "transparencia" en las explicaciones de Ayuso y su alojamiento en pandemia en los apartahoteles de Kike Sarasola

Ayuso siempre ha asegurado que la factura de aquel hotel no le costó nada a los madrileños. Cuando se investigó el contrato, el hotelero no encontraba la factura. "Ella me dijo que no quería acceder a una vivienda institucional, y que, por lo tanto, accedió a ese ofrecimiento o a ese acuerdo, a esa relación de amistad con aquel director de la cadena de hoteles, para alojarse durante unos días", cuenta Aguado.

Durante la pandemia de COVID-19, Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, se confinó en un apartahotel del empresario Kike Sarasola, quien le ofreció un paquete especial. Este hecho generó controversia, ya que Ignacio Aguado, entonces vicepresidente de la Comunidad, expresó su incomodidad con la decisión de Ayuso de no utilizar una vivienda institucional. Aguado sugirió que Ayuso podría haber gestionado la crisis desde un espacio facilitado por la Comunidad. Ayuso afirmó que pagó el hotel de su bolsillo, pero en una comisión posterior no se encontró factura de pago. Aguado criticó la falta de transparencia en la gestión de Ayuso.

"La evolución del coronavirus obliga al Gobierno a tomar medidas extraordinarias, con el mayor reto al que nos hemos enfrentado en nuestra historia reciente", dijo Isabel Díaz Ayuso a sus ciudadanos al estallar la pandemia de COVID. En 2020 el coronavirus infecta en masa y ella no se libra. Ayuso tiene que confinarse y decide que no lo hará en su casa, sino en un apartahotel.

Prefirió hacerlo en dos amplios apartahoteles con terraza del empresario Kike Sarasola, que le hace el 'pack presidenta' por un precio menor al del mercado. "Le hicimos un paquete con parking, limpieza, seguridad", reconoció Sarasola.

Como portavoz de aquel Gobierno madrileño entre PP y Ciudadanos, a Ignacio Aguado le tocó responder sobre otro lío con una vivienda de Ayuso. Años después, Ignacio Aguado, el que fuera vicepresidente de la Comunidad de Madrid entre 2019 y 2021, ha confesado a laSexta Columna que aquel episodio le hizo sentir incómodo. "Ella me dijo que no quería acceder a una vivienda institucional, y que, por lo tanto, accedió a ese ofrecimiento o a ese acuerdo, a esa relación de amistad con aquel director de la cadena de hoteles, para alojarse durante unos días, durante la pandemia", explica el político, que ahora asegura que no compartió esta "decisión personal".

Reconoce que "algo tan sencillo, aparentemente, como decir: 'Mira, soy la presidenta de la Comunidad de Madrid y no puedo gestionar esta crisis, esta pandemia, desde el salón de mi casa que comparto con mis familiares. Necesito un espacio donde poder gestionar, donde poder vivir y donde poder estar mientras dure el confinamiento'". Porque Aguado tiene claro que con esas declaraciones, Ayuso habría ganado "toda la legitimidad del mundo para pedir que la Comunidad de Madrid te ceda algún espacio, que haberlos los hay".

"No entiendo por qué no hizo eso y buscó alojamientos recurriendo a un amigo que era el dueño de la cadena. Me pareció toda una gestión bastante... Un error no forzado", añade el político.

Ayuso siempre ha asegurado que la factura de aquel hotel no le costó nada a los madrileños. "Lo he pagado de mi bolsillo", sentenció. Pero tres años después, ocurre algo curioso en el Congreso. En una comisión se investiga aquel contrato de alquiler y la otra parte del hotelero Kike Sarasola no encuentra ninguna factura de pago.

A Ignacio Aguado la actitud de su entonces socia Ayuso no le pareció muy transparente. "¿Podría ser más transparente? Sí, podría ser más transparente, pero creo que hicimos nuestra labor".

Pedir más explicaciones les habría costado salir por puerta de atrás. "Me ha cesado de facto, pero no destruirá a Ciudadanos; nos vemos en la Asamblea", fueron las palabras de despedida de Ignacio Aguado.

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