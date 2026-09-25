Las otras casas de Ayuso que despertaron polémica: una vivienda en de Sotillo de Ladrada y un crédito con el respaldo de la empresa semipública Avalmadrid 

La justicia archivó la querella contra Ayuso por alzamiento de bienes. Aunque después de presentarse como víctima, llegó a reconocer que sí había intercambiado algún que otro mail para interesarse por la situación de su familia. Siempre con el mismo argumento: "Yo no he mediado, no he presionado, yo no era nadie. No ha habido ningún trato de favor".

En Sotillo de la Adrada, Ávila, la familia paterna de Isabel Díaz Ayuso es notable, con un pasado influente en el pueblo. Una nave industrial de su padre fue usada como garantía para un crédito de 400.000 euros de Avalmadrid, que no se devolvió. Ayuso, nuda propietaria de una casa, podría haber pagado parte de la deuda. Antes del primer pago, su padre donó sus propiedades a sus hijos, lo que levantó sospechas de alzamiento de bienes. Aunque la justicia archivó la querella, Ayuso reconoció haber intercambiado correos sobre el tema, negando trato de favor. Avalmadrid, gestionada por la Comunidad de Madrid, donde Ayuso era una voz relevante, fue clave en esta controversia.

En Sotillo de la Adrada, en Ávila, hay quien quiere tanto a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que incluso tienen su foto en el escaparate de los locales. Y es que su familia paterna es de este pueblo de toda la vida. Como Pedro Arenas Martín, portavoz del PSOE en Sotillo de la Adrada y concejal socialista allí desde hace más de 40 años.

Pedro cuenta a laSexta Columna que 'los Díaz' en Sotillo de la Adrada no son unos cualquiera. "En aquellos tiempos eran las familias poderosas de Sotillo. Había varias familias que habían ganado la guerra y les daba derechos a ser los dueños del pueblo y lo eran, evidentemente", cuenta. "El abuelo de Isabel era falangista, como el 95% de la ciudadanía de Sotillo, lo que pasa es que él era un falangista significado", especifica.

Pero lo que interesa en esta historia, es otro inmueble del pueblo, localizado a las afueras y que perteneció a su padre. Una nave industrial que sirvió como garantía para que el padre de Ayuso y sus socios pudieran conseguir un crédito con el respaldo de una empresa semipública: Avalmadrid.

Cuando la familia de Ayuso atravesó tiempos difíciles, ella se ofreció a ayudar. Armada de su buen corazón, fue a informarse, para que la empresa familiar obtuviera un préstamo con la ayuda de Avalmadrid. "Pregunté, simplemente, con qué persona podía hablar para que, a su vez, si se daban las garantías, esa compañía pudiera ser, o no, avalada", explicó entonces.

El crédito estaba a nombre del padre de Ayuso y otros siete socios. Recibieron el respaldo de Avalmadrid con 400.000 euros que, finalmente, no pudieron devolver. Y justo cuando Ayuso estaba a punto de convertirse en lideresa, aquel fiasco la alcanzó. Porque la ya presidenta era nuda propietaria de una casa con la que podría haberse pagado parte de la deuda.

"La empresa del padre consigue el aval a pesar de los criterios de los técnicos, pero no devuelve un solo euro. Y justo cuando llega el primer periodo de pago, unos días antes, el padre de Isabel Díaz Ayuso dimite de la empresa como administrador, se va a un notario y dona todas sus propiedades a sus hijos", recuarda Ignacio Escolar, director de 'elDiario.es'.

"Eso levantó las sospechas de que se podía incurrir en un alzamiento de bienes porque una de las formas que tenía Avalmadrid de recuperar ese crédito era yendo contra el patrimonio de los socios, entre los que estaba el padre de Ayuso", especifica otro experto en el tema, el periodista de 'el País', Juan Diego Quesada.

Finalmente, la justicia archivó la querella contra Ayuso por alzamiento de bienes. Aunque después de presentarse como víctima, llegó a reconocer que sí había intercambiado algún que otro mail para interesarse por la situación de su familia. Siempre con el mismo argumento: "Yo no he mediado, no he presionado, yo no era nadie. No ha habido ningún trato de favor".

Y todo, teniendo en cuenta que "Avalmadrid era una empresa semipública, tenía también participación de la patronal, pero fundamentalmente la gestionaba la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid, que es el sitio donde ella entonces, Isabel Díaz Ayuso, era una voz relevante", porque era una asesora importante del equipo de Esperanza Aguirre, "tan importante que acaba siendo diputada", sentencia Escolar.

*Puedes ver el programa completo de laSexta Columna 'Ayuso, una presidenta muy idealista' en atresplayer.