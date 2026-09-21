Guerra Rusia-Ucrania en directo | El partido de Putin gana las elecciones al Parlamento ruso en vísperas de la reunión Trump-Zelenski

Zelenski confirma 10 ataques rusos durante la noche en Ucrania: "Rusia (...) está lista para expandir la guerra" El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha confirmado esta mañana una decena de ataques rusos contra suelo ucraniano y ha advertido de que Rusia no está "desescalando" sino "enviando muchas señales de que está lista para expandir la guerra". En un comunicado en redes sociales, Zelenski ha asegurado que "edificios residenciales, una instalación universitaria, un centro comercial y una sala de calderas resultaron dañados" en un "ataque vicioso y deliberado" de Rusia contra Zaporiyia, en el que se han confirmado cinco personas heridas. "En Lozova, en la región de Járkiv, una mujer fue asesinada en un ataque con drones", ha añadido, que se suman a otras tres personas heridas. "En total, os rusos atacaron 10 de nuestras regiones durante la noche y a lo largo de la madrugada". El presidente ucraniano ha insistido en la presión al "agresor" para "poner fin" a la guerra en Ucrania, avanzando que en la Asamblea General de la ONU que arranca hoy en Nueva York debatirán "cómo" conseguir la paz "a través de esfuerzos conjuntos". Compartir en X

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Rusia afirma haber destruido objetivos militares y energéticos en Kyiv y Odesa Las Fuerzas Armadas de Rusia atacaron durante la pasada noche con drones centros logísticos, almacenes, instalaciones energéticas y puertos ucranianos en las regiones de Kyiv y Odesa vinculados al Ejército ucraniano, según informó este lunes el Ministerio de Defensa ruso. El mando castrense ruso aseguró en su canal de Telegram que la parte rusa atacó en la región de Kyiv el centro BDU Logistic, ubicado en la localidad de Shchastlive, "encargado de almacenar y distribuir bienes de uso militar", además de una distribuidora de gas en la localidad de Boyarka que abastecía al Ejército ucraniano. EFE Compartir en X

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Los ataques en Zaporiyia dejan al menos cinco heridos en dos edificios distintos El responsable en funciones de la Administración Estatal Regional de Zaporiyia, Mijaílo Semikin, ha confirmado cinco heridos en un ataque ruso en la región, que ha alcanzado rascacielos, un centro comercial y una institución educativa. "Cuatro personas han resultado heridas cuando uno de los rascacielos fue alcanzado", ha señalado Semikin, mientras que otra persona ha resultado herida en un edificio diferente. Los heridos son tres hombres y dos mujeres. Compartir en X

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💥 Dos ataques rusos en Kyiv se cierran sin heridos ni fallecidos El Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania ha confirmado dos ataques rusos en varias zonas de la capital, Kyiv, que se han cerrado sin heridos ni fallecidos. En el distrito de Buchanski, los equipos de emergencias han extinguido un incendio en una gasolinera mientras que en Fastivski el ataque alcanzó un aserradero, que también se incendió. "No se han registrado heridos ni fallecidos", ha confirmado el servicio. Compartir en X

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Esta semana, Zelenski y Trump se reúnen en Nueva York en el marco de la Asamblea General de la ONU Hoy comienza la Asamblea General de la ONU en Nueva York y a propósito del encuentro, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha confirmado que se reunirá esta semana con su homólogo estadounidense, Donald Trump. "Acabo de hablar con el presidente Trump", señaló ayer por la noche en sus redes sociales, asegurando que había sido una "conversación importante" en la que habían abordado "muchos temas". Entre ellos, han acordado reunirse en Nueva York en un encuentro que "podría cambiar muchas cosas". "Le agradecí la visita de Steve Witkoff y Jared Kushner a Kyiv", ha señalado, en referencia al viaje de los enviados especiales de Estados Unidos a Ucrania de hace unas semanas, lo que les permitió "ver la situación de primera mano". "Hay ideas para pasos de desescalada y para abordar cuestiones fundamentales de seguridad, como la seguridad energética, seguridad alimentaria y la protección de la vida humana. Estamos trabajando juntos con el equipo estadounidense y estamos listos para tomar pasos realmente serios", ha señalado. Compartir en X

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La participación de las elecciones en Rusia es del 56%, la más alta desde la caída de la URSS En cuanto a la participación, hasta las 21:00h (hora de Moscú) era del 56%, la más alta desde el final de la Unión Soviética, según ha informado la presidenta del la Comisión Electoral Central, Ela Pamfilova, pese a que ha estado marcada por una oleada de casi 2.000 drones lanzados por Ucrania que han causado al menos cinco muertos. La votación para estos comicios comenzó el viernes 18 de septiembre y ha durado hasta este domingo. La mitad de los 450 diputados de la Duma se eligen en listas de partidos y el resto, en circunscripciones de elección directa. La legislación rusa establece un mínimo del 5% para obtener representación. Compartir en X

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