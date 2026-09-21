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Guerra en Irán en directo | Irán anuncia el derribo de otro 'Predator' de EEUU en Ormuz en vísperas de la Asamblea de la ONU
Donald Trump ha abierto la puerta a reunirse con su homólogo iraní aprovechando la visita a Nueva York con motivo de la sesión anual de la Asamblea General de la ONU. Esta misma mañana, Teherán ha anunciado el derribo de otro 'Predator'.
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Francia protesta ante Irán por la entrada de fuerzas de seguridad y el cierre de un centro cultural en Teherán
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Irán anuncia el derribo de otro dron Predator del Ejército de EEUU en el estrecho de Ormuz
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El precio del petróleo se abarata a 102 dólares tras abrirse Trump a reunirse con el presidente de Irán
Francia protesta ante Irán por la entrada de fuerzas de seguridad y el cierre de un centro cultural en Teherán
El Gobierno francés ha manifestado su rechazo a la actuación de las fuerzas de seguridad iraníes en las instalaciones del Centro de Lengua Francesa de Teherán y al posterior cierre de este espacio cultural dedicado a la enseñanza del idioma, motivo por el que ha anunciado la llamada a consultas de su embajador en la capital iraní.
En una declaración difundida en redes sociales, el portavoz del Ministerio de Europa y Asuntos Exteriores francés ha calificado la actuación de las autoridades iraníes de "injustificable e inaceptable" y ha asegurado que Francia condena los hechos ocurridos "en los términos más enérgicos posibles.
París considera que este episodio constituye un nuevo ataque contra las actividades culturales francesas desarrolladas en Irán y ha relacionado este incidente con la agresión sufrida el pasado mes de julio por dos trabajadores de la Embajada de Francia en el país.
Irán anuncia el derribo de otro dron Predator del Ejército de EEUU en el estrecho de Ormuz
La Guardia Revolucionaria de Irán ha anunciado este lunes el derribo de otro dron estadounidense MQ-1 Predator sobre el estrecho de Ormuz, sin que el Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) se haya pronunciado sobre las palabras de Teherán, en medio de las tensiones en la zona por el conflicto abierto en Oriente Próximo por la ofensiva estadounidense-israelí lanzada en febrero contra el país asiático.
Así, ha señalado que "otro dron 'MQ-1' del Ejército terrorista estadounidense ha sido interceptado y destruido por disparos del nuevo y avanzado sistema de defensa aeroespacial de la Guardia Revolucionaria, bajo control de la red integrada de defensa aérea, en cielos sobre el estrecho de Ormuz".
La Guardia Revolucionaria ha destacado que Estados Unidos había dejado de usar "durante años" este dron para reemplazarlo con el 'MQ-9', si bien ha argumentado que "la destrucción de gran parte de los 'MQ-9' (durante el conflicto) ha forzado a Estados Unidos a usarlo de nuevo".
"Con la gracia de Dios, ambos están siendo cazados por el nuevo sistema defensivo de la Guardia Revolucionaria", ha zanjado, tras anunciar durante la semana pasada el derribo de al menos cinco de estos aparatos, según ha recogido la cadena de televisión pública iraní, IRIB.
El precio del petróleo se abarata a 102 dólares tras abrirse Trump a reunirse con el presidente de Irán
El precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, bajaba casi un 1,6% antes de la apertura de las Bolsas europeas, hasta situarse en 102,2 dólares por barril, después de que el presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, haya afirmado este fin de semana que está dispuesto a reunirse con el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, en el marco de sesión anual de la Asamblea General de la ONU que se celebra esta semana en Nueva York.
Por su parte, el precio del petróleo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en EEUU, se abarataba más de un 1,6%, hasta los 98,6 dólares por barril. Este domingo, Trump se mostró dispuesto a una reunión con el presidente iraní en una conversación con el periodista y corresponsal de Fox News en Jerusalén Trey Yingst, a quien el mandatario estadounidense dejó claro que las opciones que están sobre la mesa son "arrasar Irán, dejarles que se pudran por la vía económica o pactar". "Espero que se comporten", afirmó.