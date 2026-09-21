Guerra en Irán en directo | Irán anuncia el derribo de otro 'Predator' de EEUU en Ormuz en vísperas de la Asamblea de la ONU

Francia protesta ante Irán por la entrada de fuerzas de seguridad y el cierre de un centro cultural en Teherán El Gobierno francés ha manifestado su rechazo a la actuación de las fuerzas de seguridad iraníes en las instalaciones del Centro de Lengua Francesa de Teherán y al posterior cierre de este espacio cultural dedicado a la enseñanza del idioma, motivo por el que ha anunciado la llamada a consultas de su embajador en la capital iraní. En una declaración difundida en redes sociales, el portavoz del Ministerio de Europa y Asuntos Exteriores francés ha calificado la actuación de las autoridades iraníes de "injustificable e inaceptable" y ha asegurado que Francia condena los hechos ocurridos "en los términos más enérgicos posibles. París considera que este episodio constituye un nuevo ataque contra las actividades culturales francesas desarrolladas en Irán y ha relacionado este incidente con la agresión sufrida el pasado mes de julio por dos trabajadores de la Embajada de Francia en el país. Europa Press Compartir en X

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Irán anuncia el derribo de otro dron Predator del Ejército de EEUU en el estrecho de Ormuz La Guardia Revolucionaria de Irán ha anunciado este lunes el derribo de otro dron estadounidense MQ-1 Predator sobre el estrecho de Ormuz, sin que el Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) se haya pronunciado sobre las palabras de Teherán, en medio de las tensiones en la zona por el conflicto abierto en Oriente Próximo por la ofensiva estadounidense-israelí lanzada en febrero contra el país asiático. Así, ha señalado que "otro dron 'MQ-1' del Ejército terrorista estadounidense ha sido interceptado y destruido por disparos del nuevo y avanzado sistema de defensa aeroespacial de la Guardia Revolucionaria, bajo control de la red integrada de defensa aérea, en cielos sobre el estrecho de Ormuz". La Guardia Revolucionaria ha destacado que Estados Unidos había dejado de usar "durante años" este dron para reemplazarlo con el 'MQ-9', si bien ha argumentado que "la destrucción de gran parte de los 'MQ-9' (durante el conflicto) ha forzado a Estados Unidos a usarlo de nuevo". "Con la gracia de Dios, ambos están siendo cazados por el nuevo sistema defensivo de la Guardia Revolucionaria", ha zanjado, tras anunciar durante la semana pasada el derribo de al menos cinco de estos aparatos, según ha recogido la cadena de televisión pública iraní, IRIB. Europa Press Compartir en X

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