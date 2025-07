"Dos días con mi táper": Ayuso defiende su fin de semana en un chalé de la Comunidad de Madrid cargando contra Sánchez

"Dos días" con "un táper" que se trajo "de casa". Así ha descrito Isabel Díaz Ayuso su controvertida estancia en un chalé propiedad de la Comunidad de Madrid en Rascafría, que ha defendido este lunes ante unas críticas que enmarca en un intento "chavista" por desprestigiarla y a las que ha respondido arremetiendo contra el Gobierno de Pedro Sánchez.

De esta forma se ha justificado Ayuso ante los medios de comunicación después de que el viernes el diario 'El País' desvelara que la presidenta madrileña disfrutó junto a su familia de un chalé con piscina en la sierra propiedad del Canal de Isabel II, que fue adquirido hace tan solo dos años por el Ejecutivo regional. "He estado dos días en una casa y me llevé mi comida de casa, cené en un restaurante del pueblo y compré en el [supermercado] Covirán con mis medios", ha esgrimido la presidenta madrileña.

Sus palabras llegan después de que el PSOE de Madrid haya pedido formalmente visitar la propiedad, mientras que Más Madrid ha registrado una proposición de ley para que "ningún cargo público pueda hacer uso distinto del patrimonio de la Comunidad de Madrid del que podría hacer cualquier otro ciudadano o ciudadana, salvo aquellos que estén previstos para el ejercicio del cargo que ostente".

Para Ayuso, sin embargo, todo forma parte de un "ataque personal" contra ella. De paso, ha aprovechado para arremeter contra Sánchez. "No se condena ni se critica que el presidente del Gobierno viva de una u otra manera, se condena y se critica que yo no pueda vivir por mis medios, en una casa que no me paga nadie", ha clamado Ayuso, que ha aseverado que "es así como funciona una dictadura comunista" y que "lo que se intenta de manera chavista es desprestigiar a la gente".

"Yo me pago mis vacaciones, me pago mis billetes de avión, me pago mis restaurantes. ¿Puede el presidente del Gobierno decir lo mismo? Me pago mi casa y si voy a unas instalaciones públicas, malo. Si vivo con mi pareja, malo. Si me pago un hotel con mi propio dinero para gestionar la pandemia, malo", ha enumerado Ayuso, en alusión a la viviendaen la que convive con su pareja, Alberto González Amador, investigado por fraude fiscal, falsedad documental y corrupción, y el alojamiento donde pasó el confinamiento.

Detrás de todo ello ve un intento de "acabar" con ella lo personal. "Y si me fuera debajo de un puente le buscarían la trama al terreno del puente, a ver si el propietario del terreno es de no sé dónde. Así es cómo funcionan conmigo, en el ataque personal desde hace seis años, haga lo que haga", se ha lamentado.

"Pretenden equiparar toda la trama de corrupción de la presidenta la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, de su hermano, de Ábalos, de Koldo, de los ataques a la UCO", ha criticado Ayuso, que ha insistido: "¿Qué me van a equiparar, los viajes a República Dominicana, que son centenares, los cuatro palacios durante siete años, todos los gastos de 15 ministros, con dos días con mi táper, de mi casa? Pues van apañados".

La hemeroteca de Ayuso

La estancia de Ayuso en el chalé de la Sierra de Guadarrama ha sido particularmente criticada por la incoherencia que supone, puesto que la propia dirigente 'popular' ha criticado reiteradamente el uso por parte del presidente del Gobierno de instalaciones que ya forman parte del patrimonio del Estado, como La Mareta o el propio Palacio de La Moncloa.

En el caso de la finca donde pernoctó Ayuso, la Comunidad la adquirió recientemente, en 2023, en plena ampliación del Parque de Guadarrama. El líder del PSOE madrileño y ministro Óscar López le ha reclamado "explicaciones de por qué se compró", "para qué" y "cuál es su uso". Lo ha hecho en declaraciones en 'RNE', donde ha recalcado que "nos hemos llenado la boca de criticar" y "resulta que ahora en la Comunidad de Madrid Ayuso no se paga ni la residencia habitual ni la residencia de vacaciones".