De las obras de Sol a "no es mi competencia saberlo": Ayuso, nueve días sin justificar la compra de su ático de lujo

Los detalles Este miércoles, Ayuso aseguró desde Villa del Prado no tener "la menor idea" de la compra y posterior puesta en venta del piso. "No es mi competencia saberlo", alegó, cargándole el problema al consejero de Presidencia, Miguel Ángel García Martín, del que depende directamente Planifica Madrid, la empresa que efectuó la operación.

Nueve días después de conocerse que la Comunidad de Madrid compró un ático de lujo para Isabel Díaz Ayuso durante las obras de la sede gubernamental, la presidenta no ha ofrecido explicaciones convincentes. Ayuso afirmó desconocer la compra y venta del piso, atribuyendo la responsabilidad al consejero de Presidencia, Miguel Ángel García Martín. La justificación inicial de la compra, basada en unas obras en Sol sin licitación ni fecha de inicio, ha sido desmentida. Además, el uso del piso como oficina provisional viola la normativa municipal. La venta del ático y otros inmuebles, anunciada para ayudar a afectados por incendios, también ha sido cuestionada, ya que la venta de las oficinas en Gran Vía se había iniciado meses antes.

Nueve días han pasado desde que saliese a la luz que la Comunidad de Madrid había comprado un ático de lujo de uso residencial en Chamberí para que Isabel Díaz Ayuso instalase allí su oficina durante las obras de la sede del Gobierno autonómico en la Puerta del Sol. Más de una semana en la que la presidenta, aunque no se ha negado a hablar de ello, no ha dado ninguna explicación convincente.

Este miércoles, Ayuso aseguró desde Villa del Prado no tener "la menor idea" de la compra y posterior puesta en venta del piso. "No es mi competencia saberlo", alegó, cargándole el problema al consejero de Presidencia, Miguel Ángel García Martín, del que depende directamente Planifica Madrid, la empresa que efectuó la operación.

Una decisión de Ayuso, la de dejar de dar explicaciones, que es probable que se deba a que cada vez que lo ha hecho, sus versiones han sido demostradas como falsas. La primera de ella es que la Comunidad de Madrid justificó la compra por unas obras en Sol de las que aún no existen ni licitaciones ni fecha estimada de inicio, según ha podido comprobar laSexta a través del Portal de Contratación.

También justificó la Comunidad de Madrid que se trataba de un piso que iba a ser utilizado para instalar la oficina provisional de la presidenta, pero la normativa municipal lo prohíbe expresamente, ya que la licencia urbanística es exclusivamente de uso residencial.

"Cuatro inmuebles" que en realidad eran el mismo

Un día después de salir a la luz la compra, la Comunidad de Madrid anunció que vendería el ático de Ayuso para, con el dinero que se obtuviese, ayudar a los vecinos afectados por los incendios en la Sierra Oeste. De hecho, Miguel Ángel García aseguró que había "dado instrucciones a la empresa pública Planifica Madrid para que ponga a la venta cuatro inmuebles que tenemos en la Gran Vía de Madrid y también, por lo que me pregunta, el inmueble situado en el paseo del General Martínez Campos (el ático de Ayuso), valorados en su conjunto en unos 20 millones de euros, para también ayudar en la reconstrucción".

Sin embargo, el lote de cuatro inmuebles en el número 6 de la Gran Vía se puso en venta el día 6 de agosto de 2025 por un importe de 14.208.703,47 euros, según los documentos de licitación, a los que ha tenido acceso laSexta. Es decir, estaba a la venta once meses antes de asegurar el consejero que había dado la orden de venderlo junto con el ático de lujo de Ayuso. Sin embargo, la Comunidad de Madrid no recibió ninguna oferta de compra.

De hecho, Planifica Madrid no dispone como tal de cuatro inmuebles en Gran Vía. Se trata de unas oficinas situadas en la tercera planta del edificio de Gran Vía 6. Sin embargo, dicho inmueble está dividido en cuatro fincas distintas en el Registro de la Propiedad.

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