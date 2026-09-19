Pepa Merlo expone qué supuso para Lorca visitar la Gran Manzana: "¿Cómo no va a surgir un libro como 'Poeta en Nueva York'?"

El escritor llegó a la ciudad en pleno crack del 29. Allí, como les decía a sus padres en sus cartas, vio lo fácil que podía hundirse una de las economías más importantes del mundo.

Federico García Lorca nació en Fuente Vaqueros. Era el primer hijo de la familia y recibió el nombre de su padre. Años después, dejo Granada para irse a Madrid, donde llegó a una residencia de estudiantes llena de genios. Ese lugar "fue fundamental, no sólo para Federico, sino fundamental para una generación", cuenta Pepa Merlo, filóloga, experta en Lorca.

Allí coincidió con Dalí o Rafael Alberti. En la residencia ser reunía la flor y nata de la intelectualidad de este país. "El ambiente es brillante", señala el escritor Ian Gibson, "alguien dijo que es como Oxford y Cambridge en Madrid".

Después, el escritor granadino llegó hasta la Gran Manzana, Nueva York, un viaje que le cambió. "Eso tuvo que ser brutal", cuenta Merlo. Llegó a la ciudad en 1929, en pleno crack de la bolsa. "Vive en directo el hundimiento de la Bolsa y en las cartas a sus padres él habla de que ve suicidios y cómo lo fácil que es que una economía tan importante se hunda y tantas familias acaben hundidas en la miseria", explica el periodista cultural Víctor Fernández.

"Pero también ve que el capitalismo puede hundirse", añade la filóloga, "esta viendo al monstruo tragarse al ser humano y estar viendo al monstruo caer… ¿Cómo no va a surgir un libro como 'Poeta en Nueva York'? ¡Brutal!”.

*Puedes ver el programa completo de laSexta Columna 'Lorca, el poeta que venció' en atresplayer.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido