España sale a la calle en protesta por el desahucio de Maricarmen y los gritos de "¡Ayuso, dimisión!" se repiten frente al ático de la CAM

Los detalles En la capital, frente al polémico ático de lujo, se han reunido más de 10.000 personas indignadas, según cifras de la Delegación del Gobierno. Además, se han producido manifestaciones casi espontáneas en Barcelona, Sevilla, Ávila, Cádiz, Palma, Toledo, Valencia, Guadalajara, Málaga, Huelva y en Uviéu.

Maricarmen, de 87 años, fue desahuciada de su hogar, lo que provocó una ola de indignación en toda España. Miles de personas se manifestaron en ciudades como Barcelona, Sevilla y Madrid, donde 10.000 personas se congregaron frente al polémico ático de Ayuso. Los manifestantes criticaron la falta de acción de las instituciones para evitar el desalojo y denunciaron la especulación inmobiliaria de los fondos buitre. En Barcelona, 2.000 personas apoyaron a Maricarmen, recordando otros casos similares. En Sevilla, 300 personas se unieron a la protesta. Maricarmen fue llevada al hospital tras el desalojo.

Finalmente, Maricarmen ha sido desahuciada. A sus 87 años, ha esperado sentada en el interior de su casa la entrada de la Policía Nacional que, pese a los esfuerzos de los activistas, ha dado paso a la comisión judicial que ha ejecutado su desalojo. Tras los gritos de la mujer al abandonar su hogar, las calles de media España se han llenado de otros. Los de la indignación de miles de ciudadanos.

Muchos no entienden cómo se ha dejado en la calle, sin alternativa habitacional clara y permanente, a una anciana en silla de ruedas. Es difícil comprender que su vivienda esté en manos de un fondo buitre que piensa en hacer negocio, no con solidaridad. Y, por ello, se han producido múltiples manifestaciones casi espontáneas en Barcelona, Sevilla, Madrid, Ávila, Cádiz, Palma, Toledo, Valencia, Guadalajara, Málaga, Huelva y en Uviéu.

De manera conjunta, a las 19:00 horas, en las Delegaciones del Gobierno de estas ciudades, miles de personas se han reunido al grito de: "¡Fuera especuladores de nuestros barrios!", pero también con las llaves en la mano, haciendo ruido con ellas. Denuncian el caso de Maricarmen, pero también el de muchas otras personas en toda España.

De hecho, en Madrid, los manifestantes no se han congregado a las puertas de la Delegación del Gobierno. El lugar escogido ha sido también muy simbólico: el polémico ático comprado por la Comunidad de Madrid, la de Isabel Díaz Ayuso. El ático que costó 6,5 millones de euros.

España sale a la calle en protesta por el desahucio de Maricarmen

En Madrid: "¡Ayuso dimisión!"

Entre las 10.000 personas que protestaban en Madrid, el grito ha sido unánime: "¡Ayuso dimisión!". Consideran que las instituciones podían haber hecho algo por Maricarmen, que debían haber frenado el desahucio.

La movilización ha sido tan fuerte, con tanta afluencia de gente, que se ha cortado el tráfico a la altura del ya llamado ático de Ayuso. Recordemos que se han manifestado solo en la calle General Martínez Campos 10.000 personas. Pese a la presencia de la Policía Nacional, los coches no han podido seguir circulando. Varios centenares de personas se han concentrado para reclamar el "ático de Ayuso para Maricarmen".

"¡Maricarmen somos todos!" ha sido otro de los mensajes coreados en esta manifestación convocada por el Sindicato de Inquilinas de Madrid a través de redes sociales.

En Barcelona: "Maricarmen, no está sola"

Decenas de personas durante una concentración en apoyo a Maricarmen tras su desahucio en Madrid, ante la Delegación del Gobierno, a 23 de septiembre de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). La protesta ha sido convocada tras el desahucio de Maricarmen, la vecina del distrito de Retiro que residía desde hace 70 años en el número 46 de la calle Alcalde Sainz de Baranda de Madrid.

Barcelona también ha vivido su marea de indignados por el desahucio de Maricarmen. Justo delante de la delegación del Gobierno se han concentrado más de 2.000 personas que han querido lanzar un mensaje: "Maricarmen, no está sola".

El caso de Maricarmen es el que ha colmado el vaso en la Ciudad Condal, pues en esta misma semana, se han producido dos hechos clave: el desahucio de Silvia, una vecina vulnerable, y el suicidio de Olga. Se ha quitado la vida después de ser desahuciada.

Sevilla: "¡Fuera, rentistas, de nuestros barrios!"

Sevilla grita: "¡Fuera, rentistas, de nuestros barrios!"

Pero no es únicamente el caso de Maricarmen. Son centenares de miles de personas desahuciadas cada año por la presencia y la voracidad de los fondos buitre en nuestro país. Por eso, en Sevilla, a las 19:00 horas ya había reunidas más de 300 personas.

"¡Fuera, rentistas, de nuestros barrios!", ha resonado por las calles mientras los representantes del sindicato de inquilinos, que son los que han convocado esta concentración, han leído un manifiesto. Pocos minutos después, la concentración de ciudadanos era tan elevada que la reunión se ha convertido en una manifestación que ha andado hacia el centro de la ciudad.

Mientras tanto, Maricarmen casi seguro pasará la noche en el hospital. Según ha podido saber laSexta, le están realizando pruebas tras haber vivido un día durísimo.

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