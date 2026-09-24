Las contradicciones de Ayuso y Sánchez que no atajan el drama de la vivienda: del "no habrá más desahucios" a lavarse las manos con Maricarmen

Los detalles España sigue sufriendo una media de 25.000 desahucios al año y presenciando escenas tan dolorosas como la de Maricarmen saliendo de su casa a los 87 años en un país en el que los fondos buitre campan más a sus anchas que nunca pese a que Sánchez prometió que "no habrá desahucios con un Gobierno socialista".

La videoteca ha expuesto las contradicciones de los políticos en el caso de Maricarmen, una mujer de 87 años desahuciada. Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, culpó al Gobierno de Pedro Sánchez y al PSOE del desalojo, señalando que el marco legal socialista permite tales acciones. Sin embargo, Ayuso había reclamado competencias exclusivas en vivienda y amenazó con medidas legales si la ley de Vivienda entraba en vigor. Por otro lado, Pedro Sánchez, quien en 2015 prometió un país sin desahucios, también culpó a las autoridades madrileñas, aunque los desahucios persisten en España.

La videoteca suele pasar factura a nuestros políticos, y en el caso de Maricarmen, la mujer de 87 años que fue desahuciada este miércoles, lo ha hecho más que nunca. Este jueves, Isabel Díaz Ayuso ha asegurado que ella no es "la que manda a la Policía Nacional a ningún sitio", afirmando que "es el Gobierno de Pedro Sánchez" el responsable de haber echado de su casa a una octogenaria.

De hecho, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha asegurado que es el PSOE el responsable del marco legal que ha permitido el lanzamiento de Maricarmen: "Las rentas antiguas se van finalizando y se van sustituyendo por una ley socialista en la que, si no cumples, pues te ponen en la calle".

Ayuso carga exclusivamente sobre el Gobierno la cuestión de la vivienda. Sin embargo, hace tan solo un año, reclamaba como propias y exclusivas las competencias en una carta que remitió al propio Pedro Sánchez.

Carta de Ayuso a Sánchez en 2023 sobre vivienda

Aún más allá fue en 2023, cuando amenazó con tomar medidas legales si la ley de Vivienda entraba en vigor. "La Comunidad de Madrid va a adoptar todas las medidas que nos ofrece el ordenamiento jurídico para proteger la región y sus competencias de estas injerencias", dijo Ayuso el 9 de marzo de 2023.

Las promesas incumplidas de Sánchez

Pero Ayuso no es la única que se ha desdicho en materia de vivienda. Este miércoles, Pedro Sánchez señaló al Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad de Madrid como responsables del desahucio de Maricarmen, ya que "han hecho caso omiso a una demanda social, a una tragedia social".

Sin embargo, el propio Sánchez prometió en 2015 que haría de España "un país libre de desahucios". "No va a haber más desahucios en España mientras haya un Gobierno socialista", aseguró el líder del PSOE en su primera campaña electoral, en la que alegaba que "si ha habido recursos para rescatar a los bancos, tiene que haberlos para rescatar a las personas".

Sin embargo, once años más tarde, España sigue sufriendo una media de 25.000 desahucios al año y presenciando escenas tan dolorosas como la de Maricarmen saliendo de su casa a los 87 años en un país en el que los fondos buitre campan más a sus anchas que nunca.

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