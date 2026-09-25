"Este procedimiento se ha hecho deprisa y corriendo": la creencia del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid sobre las polémicas obras en la Puerta del Sol

Consideran que "efectivamente" el contrato para estas obras debería haber recaído sobre un arquitecto y que "se está contratando es una obra artística única, que es un poco la excusa que ellos tienen para poder hacer este procedimiento sin publicidad".

Isabel Díaz Ayuso y su Gobierno no han querido dar explicaciones sobre la compra de un polémico ático en Madrid. Ayuso inicialmente afirmó desconocer la compra, pero luego admitió haberlo visitado, justificando que podría trasladar allí su despacho debido a futuras obras en la Puerta del Sol. Sin embargo, el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid señala incoherencias, ya que se requeriría un arquitecto para las reformas estructurales, pero contrataron a un interiorista. Jesús San Vicente, del Colegio de Arquitectos, sugiere que las obras del ático se adjudicaron apresuradamente y sin transparencia. Ignacio Escolar, de 'elDiario.es', critica la falta de información previa sobre las obras en Sol.

Ni Isabel Díaz Ayuso ni nadie de su Gobierno ha querido dar su versión para este programa sobre la compra del polémico ático en Madrid. No han querido hablar para explicar, por ejemplo, por qué la presidenta dijo al principio que no sabía nada de la compra de dicho ático.

"Planifica Madrid, a lo largo de todo el año, compra y vende inmuebles y de ello no tengo ni la menor idea porque no es mi competencia", ha argumentado Ayuso para acabar reconociendo que sí había ido a verlo en persona, después de comprarlo. "Que si lo compran y estoy buscando un lugar donde puede que me lleve las oficinas, el despacho mío, mi despacho, oye, pues por verlo", dijo.

Pero hay más, porque también se puso como excusa que se iban a hacer obras en la Puerta del Sol, donde tiene su despacho Ayuso. "Aquí se va a acometer una reforma integral del edificio", porque "hay daños estructurales que hay que hacer desde cero", añadió. Pero desde el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid nos señalan una contradicción: Para esa obra necesitarían un arquitecto y han contratado un interiorista.

O tal y como explica Jesús San Vicente, el decano del Colegio de Arquitectos de Madrid: "En el expediente (...) se habla de que habrá planos de climatización, planos de electricidad, planos de carpinterías; es decir, todo lo que se define claramente está hablando de un proyecto de arquitectura". Sin embargo, "lo que se está contratando es una obra artística única, que es un poco la excusa que ellos tienen para poder hacer este procedimiento sin publicidad".

Cuando se le pregunta a este arquitecto si las obras del ático se han adjudicado a dedo, su respuesta es: "Exactamente". Y da una explicación clara: "Hay unas fechas que nos inducen a pensar que este procedimiento se ha hecho de prisa y corriendo y para algún tipo de efecto que no conocemos muy bien".

Por todo ello, el director de 'elDiario.es', Ignacio Escolar, considera que "la excusa de las obras de Sol es también surrealista, porque nos enteramos de que había un plan para hacer obras en Sol cuando nos enteramos de que existía la casa". "Hasta entonces, no habían dicho una palabra de que iban a reformar Sol", insiste.

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