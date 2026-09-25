Consternación en Tavernes (Valencia) por la paliza a un joven magrebí: tres presuntos autores ya han sido identificados

Los detalles La alcaldesa, Lara Romero, no ha dudado en mostrar este viernes su indignación al ver que su ciudad es noticia por unos hechos lamentables que ha definido como una "agresión racista".

En Tavernes de la Valldigna (Valencia), un ataque racista durante las fiestas del municipio ha generado gran conmoción. Un grupo de jóvenes agredió a un joven magrebí, lo que ha desencadenado una manifestación contra el racismo y la xenofobia. La alcaldesa, Lara Romero, expresó su indignación, calificando el incidente como una "agresión racista" debido a los insultos por el origen del joven. Compromís advierte que este ataque es parte de una creciente espiral de odio alimentada por el racismo. Los vecinos están preocupados por la posibilidad de que estos episodios se repitan, y ya se han identificado a tres personas involucradas.

La conmoción se ha instaurado en Tavernes de la Valldigna (Valencia) después de que un grupo de jóvenes atacase con patadas y hasta un botellazo en la cabeza a un joven de origen magrebí durante las fiestas del municipio.

Este viernes se ha celebrado allí una manifestación contra el racismo y la xenofobia en respuesta a unas imágenes y, sobre todo, una pasividad por parte de decenas de personas, que han dado la vuelta al mundo.

La alcaldesa de Tavernes, Lara Romero, no ha dudado en mostrar este viernes su indignación al ver que su ciudad es noticia por unos hechos lamentables que ha definido como una "agresión racista". "Sí que es una agresión racista cuando hay insultos de por medio por su origen y su procedencia", ha asegurado en Al Rojo Vivo.

"Es una agresión directa, un impacto directo a este chaval de 20 años por el simple hecho de ser negro, de ser senegalés", ha afirmado.

Compromís apunta que esta agresión es un paso más en la espiral de odio provocada por un caldo de cultivo en el que el raciso y la xenofobia están cada vez más normalizados. "Los que estan todos los dias poniendo gasolina en el fuego son los que están provocando que otros puedan hacer esto", asegura el síndic de Compromís, Joan Baldoví.

Por su parte, los vecinos aseguran sentir preocupación y miedo a que este episodio se repita. "La agresión es lo último. Se tiene que tratar a la gente con más humanidad creo yo", asegura una vecina de Tavernes tras una agresión por la cual ya han sido identificadas tres personas.

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