Pradas asegura que Mazón tendría que haber cancelado su agenda el día de la DANA: "Por la mañana le dije que en La Ribera Alta estaba habiendo rescates y lloviendo mucho"

La exconsellera cuenta qué hizo durante la mañana del 29 de octubre en una jornada en la que acabarían muriendo 229 valencianos a causa de la DANA.

Salomé Pradas aporta detalles acerca de cómo fue la mañana del 29 de octubre de 2024. En su entrevista en Salvados con Gonzo, la exconsellera asegura que habló con Carlos Mazón "de lo que estaba pasando en La Ribera Alta", donde ya se habían producido rescates y fuertes lluvias.

"Él pidió que estuviera informada y que le informara a él. Le dije que en La Ribera Alta estaba habiendo rescates y lloviendo mucho, una reunión entre las 9:00 y las 10:00 horas del Consell, se lo dice también un informe que también usa para su rueda de prensa posterior, sobre las 12:30 horas", asegura.

Pradas considera que Mazón tendría que haber "cancelado su agenda", algo que recuerda que ha dicho el propio Mazón, como explica en el vídeo que acompaña a estas líneas.

