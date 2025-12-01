Pradas se derrumba al escuchar decir al alcalde de Cullera que Mazón usó un "tono dicharachero" con él durante la DANA: "No quiero creerlo"

Mazón se puso en contacto con Jordi Mayor, alcalde de Cullera, después de que Salomé Pradas le informara de que había una alta posibilidad de que la presa de Forata colapsara. La exconsellera, entrevistada en Salvados, ve por primera vez las imágenes del edil contando el tono de la llamada del president.

Pradas sostiene en Salvados que nunca le informaron acerca del inminente desbordamiento del barranco del Poyo y que inicialmente, la Confederación Hidrográfica del Júcar dio un margen de 13 horas para que se colapsara la presa de Forata. Ella llamó a Mazón a las 18:16 h para informarle de aquello (insiste que todavía no le dijo nada del ES-Alert porque ni siquiera lo estaban debatiendo) y esa vez, sí que le cogió el teléfono.

→ Las mentiras de Salomé Pradas en Salvados: del protocolo del ES-Alert a los avisos de la Confederación sobre el caudal del Poyo

El entonces president preguntó a la que fuera su consejera por dónde pasaba el río Magro, y Pradas le dio la relación de municipios, diciéndole que desemboca en Cullera. Una información que el propio alcalde de la localidad corrige en X minutos después de la emisión de este programa.

En esta publicación, Mayor menciona algo que también sale a la luz en la entrevista. Y es que, después de esa llamada, es cuando Mazón se pone en contacto con él. Gonzo muestra a Pradas un fragmento de un reportaje de la anterior temporada de Salvados, donde Mayor comentaba que Mazón "despertaba tranquilidad" en aquella llamada, que parecía la típica que haría "un amigo".

El edil le explicó que en Cullera estaban pendientes del río y estaban tranquilos porque el mar estaba bajo y el río estaba evacuando mucha agua. El expresident de la Generalitat le dijo que "muy bien" y le pidió que se grabara su número personal para que lo llamara en caso de necesitarlo.

Así lo describía él mismo en X también hace un año en un hilo:

La reacción de Salomé Pradas

"No lo había visto", asegura, sorprendida. Cuando el periodista le pide que diga cómo se siente tras conocer el contenido de aquella llamada, realizada en las peores horas de la DANA, Pradas responde con otra pregunta: "¿Tengo que pronunciarme?". La exconsellera se muestra incrédula. "No voy a decir que mienta, pero a mí me cuesta creer que él hablara casi de una forma de compadreo", asegura.

Gonzo le recuerda la cronología de todo lo que se sabe que Mazón hizo aquella tarde y le repregunta: "¿Sigue sin creerlo?". "Quizás es que no quiera creerlo", admite.

Pradas rememora los duros momentos que vivió en el Cecopi en aquellas horas. "Yo sé lo que pasamos allí esa tarde", dice prácticamente entre lágrimas. Por ello, le resulta tan difícil "oír ciertas afirmaciones o haber escuchado luego ciertas cosas o ciertas versiones, o contra versiones, o dónde estaba o dónde no estaba". "El alcalde dice que el tono que le nota Mazón es dicharachero", insiste Gonzo. "Conmigo le digo yo que no fue dicharachero", contesta.

"Si a mí me llega a hablar en un tono dicharachero, yo sé como soy también y creo que le hubiera reaccionado como reaccioné, quizás, pensando en el señor Polo", concluye, lanzando otro dardo a Miguel Polo, presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar.

*Ya disponible Salvados: Salomé Pradas en atresplayer.com

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.