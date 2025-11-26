Ahora

Los detalles del Ventorro

La foto del reservado de 'El Ventorro' donde comieron Mazón y Vilaplana el día de la DANA

Los detalles La comida se produjo en una sala de 4,8 metros de largo por 4,4 de ancho, según detalla el plano remitido por el propietario de 'El Ventorro' a la jueza de Catarroja.

La foto del reservado del Ventorro donde comieron Mazón y Vilaplana el día de la DANA
Una sala de 4,8 metros de largo por 4,4 de ancho. Esas son las medidas del famoso reservado del restaurante El Ventorro en el que comieron el president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, y la periodista Maribel Vilaplana el 29 de octubre de 2024 mientras la DANA inundaba Valencia.

La foto del reservado del Ventorro donde comieron Mazón y Vilaplana el día de la DANA

Es la información aportada a la causa por el propietario de El Ventorro después de que se lo requiriera la jueza Nuria Ruiz Tobarra, responsable de la instrucción del caso de la DANA en el Juzgado de Catarroja.

Un requerimiento que hizo después de que Vilaplana asegurase en su declaración en calidad de testigo que Mazón se apartaba para hablar y no podía escuchar el detalle de las conversaciones del jefe del Consell con la entonces consellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, debido a las dimensiones de la sala.

Una declaración, la de Vilaplana, que chocaba con lo asegurado por el dueño del restaurante, que aseguró que el espacio donde comieron el president y la periodista era de dimensiones mucho más reducidas, tal y como ha quedado comprobado tanto en los planos como en las imágenes aportadas a la investigación.

El plano del reservado del Ventorro donde comieron Mazón y Vilaplana el día de la DANA

Una factura sin desglosar

El dueño de 'El Ventorro' también ha aportado a la jueza de Catarroja un duplicado de la factura de la comida de Mazón y Vilaplana. En el documento no se desglosa lo que tomaron ambos y tan solo se hace referencia a dos "menús concertados" por un valor total de 165 euros.

Duplicado del ticket de la comida de Carlos Mazón y Maribel Vilaplana en El Ventorro.

Sobre la comida, Vilaplana aseguró que tomaron vino, pero nada más. Tanto el president en funciones como ella, añadieron que salieron del restaurante sobre las 18:30 horas. Sin embargo, la factura entregada a la jueza no da muchos detalles que verifiquen o contradigan estas afirmaciones. Solamente confirma que el cargo se hizo al Partido Popular y no a la Generalitat, como dijo Mazón en sus comparecencias parlamentarias.

La magistrada también ha pedido el ticket del aparcamiento en el que Vilaplana dejó su coche aquel día, para corroborar las horas de las que ha hablado la periodista. Tiene la vista puesta en verificar su declaración y averiguar qué hizo Mazón desde las 18:30 a las 19:43 horas, cuando volvió a hablar con su entonces consellera de Interior, Salomé Pradas.

