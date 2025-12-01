Pradas niega que Pilar Bernabé la llamase para alertarla del derrube del puente de Picanya: "¿Cree que si me dice eso me quedo tan tranquila?"

Pradas reitera en Salvados que nadie la avisó ni a ella ni al Cecopi del derrumbe del puente de Picanya, pese a que la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, la socialista Pilar Bernabé, declaró que sí lo había hecho.

A las 19:12 h del 29 de octubre de 2024, el día de la DANA, la televisión autonómica valenciana emite una de las imágenes más icónicas de aquella fatídica jornada: la riada llevándose el puente de Picanya. Sin embargo, en el Cecopi no tuvieron constancia de ello. Al menos, eso es lo que asegura Salomé Pradas en esta entrevista de Salvados.

"¿Alguien llama al Cecopi para informar de eso que acaban de ver los valencianos que estaban delante de la tele?", le pregunta Gonzo. Ella es tajante: "No, nadie".

No obstante, Pilar Bernabé, la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, asegura que tras hablar con ella "ve esa imagen, piensa que es Paiporta, llama a la alcaldesa de Paiporta, habla con Maribel Albalat e inmediatamente" llama a Pradas "para decirle lo que pasa en Paiporta y que la alcaldesa" le ha dijo: 'Mi pueblo se está ahogando'", refiere el presentador.

"No, ella dijo que lo dijo en el Cecopi. Y le digo yo que en el Cecopi no se escuchó eso", insiste la exconsellera responsable de emergencias en aquella fecha. "La señora Bernabé, que depende de ella la Confederación, se entera a las 19:00 por una imagen de televisión que cae un puente. Ella cree que es de Paiporta y es de Picanya. Si ella hubiera dicho algo de Paiporta en ese momento, en el Cecopi, allí había dos personas: uno, un oficial de la UME, que es de Paiporta; dos, mi entonces jefa de gabinete, que es de Benetússer, y a mí me lo dice siempre Silvia: 'Si llegan a nombrar el Poyo o Paiporta, salto'", dice defendiendo de nuevo 'su verdad'.

"Lo niego profundamente"

Gonzo repregunta: "¿Pilar Bernabé no la llamó por teléfono después de hablar con la alcaldesa de Paiporta para trasladarle lo que le había dicho Maribel Albalat?". "No, no, no, no. No, no, no, lo niego profundamente", vuelve a contestar con firmeza y planta cara al periodista: "¿Usted piensa que si a mí me dicen eso, yo me quedo allí tan tranquila, siguiendo hablando de Forata?". Según había relatado anteriormente, nadie les había informado de que el barranco del Poyo se había desbordado y tampoco nadie les había alertado de esa posibilidad a esa hora, a pesar de que en varios vídeos de aquel día se demuestra que ella misma mencionaba el barranco -y lo apuntaba en un papel- desde por la mañana.

Según afirma Pradas, imputada junto a Argüeso en el homicio imprudente y lesiones imprudentes de 229 personas el día de la DANA, Bernabé y ella hablaron tres veces durante esa hora. "La llamo yo a las 19:02 -y se ve en las imágenes- para decirle: 'Pilar, por favor, conecta'. Y teníamos problemas de conexión y por eso se produjeron tres llamadas en un intervalo de tres minutos, pero simplemente porque no nos oíamos", reitera.

"No voy a decir que mienta y que lo dijera de una u otra forma, pero desde luego en la forma en que ella quiere hacer trasladar que lo dijo le digo yo que no porque es que allí había gente de Paiporta y gente de Benetússer", concluye, no sin antes afirmar que ella era su "codirectora".

La reacción de Pilar Bernabé tras la entrevista de Pradas en Salvados

Tras la emisión de esta entrevista, la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana ha denunciado que la exconsellera "vuelve a mentir" acerca de su papel en la gestión de la DANA, recordando que la jefa de servicio de Emergencias, Inmaculada Piles, informó sobre la situación de Paiporta tras hablar con la alcaldesa de la localidad.

También desmonta el 'cargo' que le atribuye Pradas de "codirectora" del plan de emergencias, algo que denuncia que "se han inventado y repiten todo el tiempo PP y Vox". "Aburre ya, pero conviene siempre aclarar", matiza Pradas, que enseña una captura del plan especial ante inundaciones, que en su punto 5.1 recoge que "corresponderá a la Generalitat Valenciana la dirección del presente plan en las emergencias declaradas de situación 0, 1 y 2".

