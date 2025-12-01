Pradas cree que la dimisión de Mazón como president era "irremediable": "No puedo hacer más que respetar su decisión"

La exconsejerade Emergencias y de Interior del Gobierno valenciano considera que la decisión del que fuera líder de la Generalitat Valenciana era inevitable "dado el clima que se había generado, con las versiones que había dado sobre dónde estaba o no estaba esa tarde".

Salomé Pradas contó a Gonzo qué pensó el día que vio que Carlos Mazón dejaba de ser president de la Generalitat y el motivo por el que dejaba de serlo. "Sinceramente, dado el clima que se había generado, con las versiones que había dado sobre dónde estaba o no estaba esa tarde, y dado el clima que se había generado por no haber estado donde debía haber estado, según él mismo ha reconocido, pensé que esa decisión de dimitir era irremediable y yo no puedo más que respetarla", expresó la exconsejera de Emergencias del Gobierno Valenciano.

En ese momento, Gonzo recordó que ella y el secretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso, están imputados por el homicidio imprudente de las 229 personas que murieron durante la DANA. Sin embargo, Pradas descartó sufrir responsabilidades penales por su gestión de la DANA.

"Responsabilidad penal no hay"

"Con mi equipo de defensa estamos trabajando para hacer ver que responsabilidad penal no hay, aunque sí hay que resarcir a las víctimas, porque no tienen la culpa de vivir en zonas inundables y que te venga una catástrofe así y no estén hechas las obras, las infraestructuras necesarias para que el agua no baje con esa fuerza", manifestó la política.

Sin embargo, defendió que "las víctimas no tienen la culpa de que los planes no estén actualizados, ni de que no esté la alerta temprana en el Júcar, como sí está en otros sitios, como es en el Ebro". "Pero de ahí a que haya una responsabilidad penal de una persona o de dos personas dista mucho", apostilló.

En lo referente a si ella se siente responsable de algo, Pradas manifestó que se siente "responsable de haber estado al frente de una emergencia que acabó con 229 fallecidos". "Pero responsable en lo moral, digamos, porque no puedo superar todavía el no haber podido tener esa información para poder llegar a tiempo. Esa es la responsabilidad que yo puedo asumir, pero creo que está demostrado que la información yo no la tenía", aseguró.

*Ya disponible Salvados: Salomé Pradas en atresplayer.com

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.