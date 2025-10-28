"No me apetece llamar a Miguel Polo": el comentario de Salomé Pradas sobre el director de la CHJ durante el CECOPI de la DANA

Equipo de Investigación analiza en este vídeo la hora de interrupción en el CECOPI mientras se agravaba la emergencia provocada por la DANA, así como lo que ocurrió tras reanudarse la sesión.

A las 18:35 horas del día de la DANA, el caudal del barranco del Poyo es imparable. Desciende desde Chiva hacia el área metropolitana. Avanza por Torrent y Paiporta hasta inundar calles y viviendas de toda l'Horta Sud.

Mientras la emergencia se agrava, el CECOPI ha interrumpido su sesión. "Aquí seguimos esperando, llevamos más de una hora de reflexión", se lee en uno de los mensajes de José Ángel Núñez, jefe de Climatología de AEMET en Valencia.

"Hubo una pausa en la reunión más o menos entre las 18:00 y las 19:00 horas. Eso lo recuerdo porque lo tengo en mis notas", afirma el experto a Equipo de Investigación en el vídeo sobre estas líneas.

A las 18:59, la cámara de À Punt entra en la sala. No hay enlace con las dos agencias estatales, ni con la delegada del Gobierno ni la Confederación Hidrográfica del Júcar. Salomé Pradas pide que se contacte con las dos, si bien admite que "no me apetece llamar" a Miguel Polo, presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar.

