Entiende "su malestar"
Pradas pide perdón a las víctimas de la DANA entre lágrimas: "Nunca superaré no haber tenido la información del barranco del Poyo para poder actuar"
La que fuera consejera de Emergencias durante la tragedia expresó que espera que su entrevista en Salvados sirva para "ayudar a los familiares de las víctimas a poner un poco más de luz sobre lo que pasó ese día".
La exconsejera de Emergencias e Interior del Gobierno valenciano Salomé Pradas se rompió durante su entrevista en Salvados al hablar sobre las víctimas de la DANA. "Yo le digo que lo que jamás voy a poder superar es no haber podido tener la información del Poyo para actuar, o mi número dos, que era el que debía actuar en preemergencia o en emergencia 1, que es donde estábamos hasta las 19:00. Eso no lo voy a poder superar nunca, porque son muchas víctimas, muchas familias destrozadas y una comarca absolutamente arrasada", lamentó.
Así, contó que ella se ha "puesto en contacto directo con algunas víctimas de la DANA a través de redes sociales" y que, "normalmente ha sido porque, en primer término, hablaban de la Generalitat" o hablaban de ella de una forma que consideraba "que no se ajustaba" a lo que ella había vivido.
"Yo quería explicarles, no solo por intentar hacerles creer nada, sino porque creo que necesitan saber la verdad y necesitan conocer todos los detalles", defendió la exconsejera de Emergencias del Gobierno valenciano, quien quiso pedir perdón a las víctimas: "Para alguien que llegó a la política solo para ayudar y poner lo mejor de sí, que es lo que intenté durante ese día, no puedo más que decir lo siento a las víctimas y a sus familiares por no haber podido hacer más".
Entiende el "malestar" de los familiares
En lo referente al funeral de Estado, y a si entendió la actitud de las víctimas y de los familiares con Mazón el día del funeral de Estado, la política aseguró que entiende su "malestar absolutamente", aunque apostilló que a ella los insultos no le gustan y cree que "no conducen a nada".
"Entiendo el malestar, incluso cuando lo expresaron hacia mí el día que fui a declarar. Creo que fue la misma señora que le profirió unos gritos al presidente la que me los profirió a mí entrando en la Ciudad de la Justicia. ¿Y cómo no vas a entenderlo? Pero también tengo que decir que creo que la exaltación y los insultos no conducen a nada, y espero que ahora que se va a abrir una nueva época con un nuevo president, haya un acercamiento institucional desde la Generalitat Valenciana hacia las víctimas", concluyó.
