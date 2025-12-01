Las víctimas de la DANA rechazan las palabras de Salomé Pradas en Salvados: "Fue una 'masterclass' de arte dramático"

Rosa Álvarez ve a Pradas "tan mentirosa como su jefe" y pide que no se incluya a los familiares de las víctimas dentro de ese cruce de versiones que realizan los principales responsables de la gestión de la DANA.

Dos representantes de las víctimas de la DANA han atendido este lunes a 'Al Rojo Vivo' tras escuchar la entrevista de Salomé Pradas en Salvados. Las palabras de la exconsellera ha generado un enorme enfado entre los familiares de las víctimas, tachándolas como "una desfachatez". "Se mostró como la consellera rebelde que fue capaz de llamar a su jefe", ironiza Rosa Álvarez, presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales de la DANA, que cree que presenciamos "una 'masterclass' de arte dramático" por parte de Pradas.

"Es tan mentirosa como su jefe", denuncia Álvarez en laSexta, que pide a los responsables de la gestión de la DANA que "no metan a los familiares de las víctimas" en sus declaraciones. "Que mientan lo que quieran, pero que no nos metan a las familias de por medio. Estamos cansados de que seamos la excusa para que laven su imagen", denuncia.

"Ahora ha tirado al fango a dos técnicos de una trayectoria de muchísimos años como son Suárez y Basset. Son una maraña de datos y contradicciones. Menos mal que tenemos una jueza que arroja luz y datos, es inviable saber qué dicen y cómo lo dicen", añade Álvarez.

