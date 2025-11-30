Salomé Pradas asegura que Mazón le canceló la llamada de las 16:29 del día de la DANA: "Pero a mí, tono me daba"

Salomé Pradas cuenta a Gonzo las llamadas que hizo a Carlos Mazón el día de la DANA, entre ellas una que hizo pese a la petición del jefe de gabinete de Mazón de que le comentase a él previamente todo lo relativo a la DANA.

Media hora antes de empezar la reunión del Cecopi, Salomé Pradas "desobedeció" al jefe de gabinete de Carlos Mazón y llamó directamente al president para informarle del comienzo de esa reunión. "Le quería comunicar que íbamos empezar el Cecopi, que la situación en Utiel era grave y que habían medios desplazados. Le quería trasladar esto por responsabilidad a mi jefe. ¿Cómo no iba a tener que conocer el president de la Generalitat lo que estaba pasando en una comarca de nuestro territorio?", se pregunta Pradas.

Cuando no le coge el teléfono, Pradas decide llamar al resto de su gabinete. Esa llamada de Mazón es un misterio porque fue cancelada y Pradas comenta a Gonzo que ha leído "versiones de todo tipo", aunque a ella, esa llamada "le dio tono". "No sé si la otra parte tenía algún problema, no lo sé", agrega.

"Me metí en el Cecopi, estaba muy preocupada por la situación y con el nivel 2 de Utiel y Requena. En esa ronda recibo una llamada que jamás olvidaré del alcalde de Utiel, hablándome de un panorama muy complicado, de que la gente estaba en los tejados y que los rescates eran muy difíciles. Eso sería a las 17:25 horas, de ahí mi insistencia en hablar con el president", detalla Pradas.

