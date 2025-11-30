Gonzo desvela los "dos motivos" por los que Salomé Pradas rompe su silencio en Salvados: "Está cansada de que la señalen y que hablen por ella"

El presentador da comienzo al programa especial de Salvados con la entrevista a Salomé Pradas, una doble sesión de la exconsellera contando su verdad sobre lo que ocurrió el 29 de octubre de 2024 en la Comunidad Valenciana.

Salomé Pradas concede su primera entrevista en Salvados más de un año después de la DANA en la que murieron 229 ciudadanos de la Comunidad Valenciana. Para arrancar el programa especial de laSexta, Gonzo arranca explicando a la audiencia que Pradas tiene "dos motivos" por los que ha decidido "romper su silencio".

"Cree que las víctimas merecen conocer su verdad sobre lo que sucedió en el Cecopi y está cansada de que la señalen y que otros, entre ellos Carlos Mazón, hablen por ella", explica el presentador.

Por delante, un programa doble de Salvados en el que Salomé Pradas habla de muchas cuestiones que se tratan como auténticos misterios que ocurrieron en uno de los días más devastadores para la región.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.